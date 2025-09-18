Secciones
Nazarena Vélez rompió el silencio y habló de su relación con Diego Maradona

Nazarena Vélez rompió el silencio y desmintió los rumores sobre un romance con Diego Maradona, aclarando que nunca tuvieron una relación y que los rumores surgieron por un mensaje que el astro le dejó en su contestador.

Hace 1 Hs

A casi cinco años de la muerte de Diego Maradona, Nazarena Vélez decidió poner fin a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el exfutbolista. La panelista de LAM habló públicamente sobre la supuesta relación que, según los trascendidos, habría ocurrido hace más de 20 años.

En el programa conducido por Ángel de Brito, Vélez desmintió categóricamente las declaraciones de Lorena Lázaro, exesposa de Gabriel Buono, histórico secretario de Maradona, quien había asegurado que entre la actriz y el astro existió un vínculo amoroso. “Diego estaba enamoradísimo de Silvina Luna, mi exmarido le llevaba las flores al teatro y Nazarena Vélez se adjudicaba eso y decía ‘ay, me viene a ver a mí, me trajo flores’. No, con Nazarena Vélez estaba en otra época”, había afirmado Lázaro.

Frente a estas acusaciones, Vélez fue tajante: “Nunca salí con Maradona. Nunca estuvimos cara a cara con Diego, la tapa de Paparazzi es Photoshop”. Sin embargo, admitió que en aquel entonces recibió un mensaje del astro en su contestador, al que nunca respondió. “Eso es verdad y fue lo que después contó Jorge Rial, por eso se armó todo el lío”, reconoció.

Según Fefe Bongiorno, amiga y colega, el mensaje decía: “Llamame cuando quieras, te quiero. Te vi hermosa”. En defensa de Vélez, Ángel de Brito reiteró que el supuesto romance nunca estuvo confirmado y enfatizó que el interés de Maradona estaba dirigido a Silvina Luna. “Sí es cierto que Diego quería salir con Silvina, sí es cierto que le regaló flores. Pero nunca salieron porque a ella no le gustaba. Salió con otros jugadores, pero no con él”, aclaró el conductor.

Temas Diego Armando MaradonaNazarena Vélez
