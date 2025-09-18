Nazarena Vélez rompió el silencio y habló de su relación con Diego Maradona

En el programa conducido por Ángel de Brito, Vélez desmintió categóricamente las declaraciones de Lorena Lázaro, exesposa de Gabriel Buono, histórico secretario de Maradona, quien había asegurado que entre la actriz y el astro existió un vínculo amoroso. “Diego estaba enamoradísimo de Silvina Luna, mi exmarido le llevaba las flores al teatro y Nazarena Vélez se adjudicaba eso y decía ‘ay, me viene a ver a mí, me trajo flores’. No, con Nazarena Vélez estaba en otra época”, había afirmado Lázaro.