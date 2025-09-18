Mundial de voley: Argentina eliminó a Francia, bicampeón olímpico, y avanzó a octavos de final

La selección argentina de voley escribió una página inolvidable en el Mundial al derrotar 3-2 a Francia, actual bicampeón olímpico, en el cierre del Grupo C. Con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, el equipo de Marcelo Méndez aseguró su lugar en los octavos de final y, al mismo tiempo, despidió al conjunto galo de la competencia.
El arranque fue de alta tensión. Argentina resistió la presión francesa en el primer set, levantó dos puntos de set y terminó cerrándolo con autoridad gracias a la claridad de Luciano De Cecco y a la potencia ofensiva de Luciano Vicentín. Esa confianza se trasladó al segundo parcial: Luciano Palonsky asumió riesgos en momentos clave, Vicentín mantuvo su efectividad y un error en el saque de Earvin Ngapeth decretó el 25-23 que puso al equipo 2-0.
La reacción de Francia llegó de la mano de Theo Faure y del armado preciso de Brizard. Con mayor solidez defensiva y aprovechando errores en el saque argentino, los europeos se quedaron con el tercero (25-21) y el cuarto (25-20), igualando un partido que parecía encaminarse rápido hacia la Argentina.
El tie break fue un verdadero pulso de nervios. Con el marcador siempre ajustado, el equipo nacional mostró carácter. Un bloqueo de Zerba, el empuje de Palonsky y la potencia de Vicentín marcaron la diferencia en el tramo final. El 15-12 desató la celebración argentina en la red: triunfo 3-2 y boleto asegurado a la próxima fase.
Con 22 puntos de Vicentín y un aporte decisivo de Palonsky, la Argentina firmó un triunfo histórico frente a uno de los gigantes del vóleibol mundial. Ahora espera rival en octavos, que saldrá entre Italia y Ucrania. Pase lo que pase, el golpe ya está dado: el bicampeón olímpico quedó afuera y la selección sigue soñando.