Mundial de voley: Argentina eliminó a Francia, bicampeón olímpico, y avanzó a octavos de final

El arranque fue de alta tensión. Argentina resistió la presión francesa en el primer set, levantó dos puntos de set y terminó cerrándolo con autoridad gracias a la claridad de Luciano De Cecco y a la potencia ofensiva de Luciano Vicentín. Esa confianza se trasladó al segundo parcial: Luciano Palonsky asumió riesgos en momentos clave, Vicentín mantuvo su efectividad y un error en el saque de Earvin Ngapeth decretó el 25-23 que puso al equipo 2-0.