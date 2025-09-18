Secciones
DeportesVóley

Mundial de voley: Argentina eliminó a Francia, bicampeón olímpico, y avanzó a octavos de final

El equipo de Marcelo Méndez logró un triunfo histórico por 3-2 sobre el conjunto "galo", con Vicentín y Palonsky como figuras.

Argentina venció 3-2 a Francia en el Mundial de Voley y se clasificó a los octavos de final. Argentina venció 3-2 a Francia en el Mundial de Voley y se clasificó a los octavos de final. Foto de Volleyball World.
Hace 1 Hs

La selección argentina de voley escribió una página inolvidable en el Mundial al derrotar 3-2 a Francia, actual bicampeón olímpico, en el cierre del Grupo C. Con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, el equipo de Marcelo Méndez aseguró su lugar en los octavos de final y, al mismo tiempo, despidió al conjunto galo de la competencia.

El arranque fue de alta tensión. Argentina resistió la presión francesa en el primer set, levantó dos puntos de set y terminó cerrándolo con autoridad gracias a la claridad de Luciano De Cecco y a la potencia ofensiva de Luciano Vicentín. Esa confianza se trasladó al segundo parcial: Luciano Palonsky asumió riesgos en momentos clave, Vicentín mantuvo su efectividad y un error en el saque de Earvin Ngapeth decretó el 25-23 que puso al equipo 2-0.

La reacción de Francia llegó de la mano de Theo Faure y del armado preciso de Brizard. Con mayor solidez defensiva y aprovechando errores en el saque argentino, los europeos se quedaron con el tercero (25-21) y el cuarto (25-20), igualando un partido que parecía encaminarse rápido hacia la Argentina.

El tie break fue un verdadero pulso de nervios. Con el marcador siempre ajustado, el equipo nacional mostró carácter. Un bloqueo de Zerba, el empuje de Palonsky y la potencia de Vicentín marcaron la diferencia en el tramo final. El 15-12 desató la celebración argentina en la red: triunfo 3-2 y boleto asegurado a la próxima fase.

Con 22 puntos de Vicentín y un aporte decisivo de Palonsky, la Argentina firmó un triunfo histórico frente a uno de los gigantes del vóleibol mundial. Ahora espera rival en octavos, que saldrá entre Italia y Ucrania. Pase lo que pase, el golpe ya está dado: el bicampeón olímpico quedó afuera y la selección sigue soñando.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
2

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
3

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?
6

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Más Noticias
Video: el tucumano Tomás Cuello sufrió una escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

Video: el tucumano Tomás Cuello sufrió una escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

Briatore reveló un llamado de Checo Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

Briatore reveló un llamado de "Checo" Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Comentarios