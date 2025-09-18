Secciones
Acusan a una empleada doméstica de robar al menos U$S160.000 en Yerba Buena

La acusada habría quedado filmada cuando cometía el hurto.

INVESTIGACIÓN. En el domicilio de la acusada encontraron bienes que habrían sido comprados recientemente y dólares. INVESTIGACIÓN. En el domicilio de la acusada encontraron bienes que habrían sido comprados recientemente y dólares. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 2 Hs

Una mujer que se desempeñaba como empleada doméstica fue acusada de haberle robado una importante cantidad de dólares a la dueña de la casa donde trabajaba. Los investigadores secuestraron numerosos bienes y U$S11.000 en efectivo.

La presunta víctima, domiciliada en Yerba Buena, comenzó a sospechar del faltante en sus ahorros en la moneda norteamericana. Para despejar todas las dudas, la víctima decidió colocar en secreto una cámara de seguridad. Con el paso de los días, descubrió que la empleada tomaba la llave de una caja de seguridad que guardaba en su cartera y que luego extraía los billetes verdes del lugar donde estaban guardados.

EN EFECTIVO. La Policía secuestró U$S 11.000 del domicilio de la acusada. EN EFECTIVO. La Policía secuestró U$S 11.000 del domicilio de la acusada.

Días más tarde, la víctima se presentó ante las autoridades y realizó la denuncia informando que le habían sustraído al menos U$S160.000. Personal de la Brigada de Investigaciones de Yerba Buena identificó a la sospechosa y solicitó allanar la vivienda de la señalada.

Los efectivos, al mando de los comisarios Emanuel Zamorano, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, secuestraron en el domicilio del barrio San Eduardo U$S11.000 que habrían estado guardados en una caja de seguridad, 18 facturas de compras, televisores, motocicletas, celulares, electrodomésticos y materiales de construcción, todos bienes que habrían sido adquirido en los últimos tiempos. Por orden de la Justicia, la mujer quedó aprehendida.

