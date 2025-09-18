Acusan a una empleada doméstica de robar al menos U$S160.000 en Yerba Buena

La presunta víctima, domiciliada en Yerba Buena, comenzó a sospechar del faltante en sus ahorros en la moneda norteamericana. Para despejar todas las dudas, la víctima decidió colocar en secreto una cámara de seguridad. Con el paso de los días, descubrió que la empleada tomaba la llave de una caja de seguridad que guardaba en su cartera y que luego extraía los billetes verdes del lugar donde estaban guardados.