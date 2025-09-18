Secciones
Agenda de TV de hoy: Manchester City-Napoli y Newcastle-Barcelona, lo mejor de la Champions League

Flamengo-Estudiantes LP abren la llave de cuartos de la Libertadores.

FIGURA. Robert Lewandoski es una de las estrellas con las que Barcelona irá en busca de su nuevo sueño europeo. FIGURA. Robert Lewandoski es una de las estrellas con las que Barcelona irá en busca de su nuevo sueño europeo. FOTO TOMADA DE X.COM/FCBARCELONA_ES
Campeonato Mundial de vóley masculino

7: Francia-Argentina (DSports)

10: República Checa-China (DSports)

10.30: Italia-Ucrania (DSports)

Mundial de Atletismo

8: Tokio 2028 (TyC Sports)

PGA Tour - FedEx Open de France

8.30: Ronda 1 (ESPN 3)

UEFA Champions League

13: Brujas-Mónaco (ESPN 2)

13.30: Copenhague-Bayer Leverkusen (Fox Sports)

16: Manchester City-Napoli (ESPN)

16: Eintracht Frankfurt-Galatasaray (ESPN 2)

16: Newcastle-Barcelona (Fox Sports)

16: Sporting Lisboa-FC Kairat Almaty (ESPN 3)

Reserva LPF

18.45: Talleres-Sarmiento (ESPN 3)

Copa Libertadores

Cuartos de Final (Ida)

19: Liga de Quito-Sao Paulo (Fox Sports)

21: Flamengo-Estudiantes LP (Fox Sports)

Copa Sudamericana

Cuartos de Final (Ida)

21.30: Alianza Lima-Universidad de Chile (ESPN 2)

NFL (Fútbol Americano)

21: Buffalo Bills-Miami Dolphins (Disney+)

