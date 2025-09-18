Agenda de TV de hoy: Manchester City-Napoli y Newcastle-Barcelona, lo mejor de la Champions League

Campeonato Mundial de vóley masculino
7: Francia-Argentina (DSports)
10: República Checa-China (DSports)
10.30: Italia-Ucrania (DSports)
Mundial de Atletismo
8: Tokio 2028 (TyC Sports)
PGA Tour - FedEx Open de France
8.30: Ronda 1 (ESPN 3)
UEFA Champions League
13: Brujas-Mónaco (ESPN 2)
13.30: Copenhague-Bayer Leverkusen (Fox Sports)
16: Manchester City-Napoli (ESPN)
16: Eintracht Frankfurt-Galatasaray (ESPN 2)
16: Newcastle-Barcelona (Fox Sports)
16: Sporting Lisboa-FC Kairat Almaty (ESPN 3)
Reserva LPF
18.45: Talleres-Sarmiento (ESPN 3)
Copa Libertadores
Cuartos de Final (Ida)
19: Liga de Quito-Sao Paulo (Fox Sports)
21: Flamengo-Estudiantes LP (Fox Sports)
Copa Sudamericana
Cuartos de Final (Ida)
21.30: Alianza Lima-Universidad de Chile (ESPN 2)
NFL (Fútbol Americano)
21: Buffalo Bills-Miami Dolphins (Disney+)