Test de personalidad: la estrella que elijas revelará qué te impide ser feliz en este momento de tu vida

Es probable que tu falta de felicidad provenga de un enfoque excesivo en lo que otros piensan de vos. Sos muy consciente de las opiniones ajenas y te esfuerzas por agradar a todos, lo que te deja poco espacio para ser auténtico. Con el tiempo, esta preocupación constante por complacer a los demás puede hacerte sentir agotado y desconectado de tu verdadero yo. Cada vez que sacrificas tus propios deseos o necesidades para ganar la aprobación de otros, te alejas un poco más de lo que realmente te hace feliz. Para encontrar la verdadera felicidad, necesitas centrarte más en tus propios deseos y menos en la aprobación externa. Esto implica aprender a decir “no” y a tomar decisiones que reflejen tus valores y aspiraciones, sin miedo al juicio de los demás.