Secciones
SociedadActualidad

El efectivo ritual con azúcar que ayuda a mejorar las ventas y atrae nuevos clientes a tu negocio

Un truco sencillo y con ingredientes fáciles de conseguir que puede salvarte en tiempos de crisis.

El ritual con azúcar que ayuda a atraer clientes y aumenta las ventas de tu negocio El ritual con azúcar que ayuda a atraer clientes y aumenta las ventas de tu negocio (iStock)
Hace 3 Hs

En tiempos de crisis, los comerciantes buscan mantener sus ventas y es por esto que, además de lanzar atractivas promociones o descuentos, recurren a rituales para atraer nuevos clientes y mantener los vigentes. En este marco, un truco en el que se emplea azúcar resulta ser de los más efectivos.

Un corcho de vino en la heladera para ahorrar energía eléctrica: cómo funciona y dónde ponerlo

Un corcho de vino en la heladera para ahorrar energía eléctrica: cómo funciona y dónde ponerlo

Mizada Mohamed presentó una solución efectiva para quienes buscan alcanzar estos objetivos. Con ingredientes sencillos y un procedimiento claro, esta ceremonia energética es accesible y fácil de realizar.

Ingredientes para realizar el poderoso ritual de Mizada Mohamed 

El ritual que multiplicará tus ventas y atraerá a nuevos clientes a tu negocio, debe realizarse solo una vez, preferiblemente durante la luna creciente, intencionando y llenando de amor cada paso.

Para comenzar, es esencial contar con todos los ingredientes necesarios:

- Tu perfume personal.

- Velas de colores: amarillo, naranja, verde.

- Azúcar.

- Bolsita dorada.

- Lápiz.

- Piedra Cornalina.

- Piedra Ojo de tigre.

- Piedra Acerina.

- Cajita de madera.

Paso a paso: cómo hacer el ritual para atraer clientes y aumentar las ventas

Para realizar el ritual de Mizada Mohamed y potenciar el éxito de las finanzas, es fundamental seguir cada paso con intención y energía positiva. A continuación, se describe detalladamente el proceso que deberá ser llevado adelante con precisión:

1. Prepara las velas:

- Toma las velas de colores amarillo, naranja y verde.

- Aplica tu perfume personal sobre cada una de las velas.

- Escribe en cada vela, desde la base hacia arriba, tus deseos para atraer más clientes y aumentar tus ventas. Incluye tu nombre y afirma tus intenciones.

2. Carga las piedras:

- Coloca las piedras de cornalina, ojo de tigre y acerina en tu mano izquierda, ya que es el lado por el cual entra la energía.

- Aplica un poco de tu perfume personal sobre las piedras para cargarles energía.

3. Prepara el azúcar:

- Toma una cantidad de azúcar y espárcela en un lugar donde puedas visualizarla. El azúcar tiene propiedades para atraer y endulzar las situaciones a tu favor.

- Si deseas venderle a alguien en particular, escribe el nombre de esa persona en el azúcar.

4. Enciende las velas:

- Coloca las velas en un lugar seguro y enciéndelas.

- Mientras las velas arden, enfócate en el fuego y repite afirmaciones positivas.

- Podés poner música alegre que te motive y te llene de energía positiva. Evita música triste o que te baje el ánimo.

5. Visualiza y decreta:

- Mantén una actitud positiva y visualiza claramente tus metas mientras realizas el ritual.

- Repite afirmaciones como "Atraigo a todos los clientes que necesito y mis ventas se incrementan fácilmente."

- Conéctate con la energía de los elementos presentes: el fuego de las velas, la tierra de las piedras y el aire que te rodea.

5. Finaliza el ritual:

- Deja que las velas ardan durante 11 minutos cada día, por tres días consecutivos. El tercer día, permite que las velas se consuman completamente.

- Guarda los cristales de cuarzo en una bolsita dorada dentro de una cajita de madera. Lleva contigo los cristales durante el día para mantener su energía cerca.

6. Mantenimiento mensual:

- Una vez al mes, limpia y recarga los cristales de cuarzo. Puedes hacerlo encendiendo una vela blanca, pasando incienso o exponiéndolos a la luz de la luna llena.

- Aplica nuevamente tu perfume personal sobre los cristales para mantener su energía activa.

Siguiendo estos pasos con dedicación y fe, el ritual de Mizada Mohamed puede ayudarte a atraer nuevos clientes y aumentar tus ventas, potenciando la prosperidad y el éxito en tus negocios.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cinco influencers de OnlyFans contaron cuánto ganan en dólares por subir sus fotos

Cinco influencers de OnlyFans contaron cuánto ganan en dólares por subir sus fotos

Así vive hoy Choupette, la gata a la que el diseñador Karl Lagerfeld heredó toda su fortuna

Así vive hoy Choupette, la gata a la que el diseñador Karl Lagerfeld heredó toda su fortuna

Cómo hacer un repelente casero sin tóxicos y con solo dos ingredientes de cocina

Cómo hacer un repelente casero sin tóxicos y con solo dos ingredientes de cocina

Salario docente: ¿cuánto cobran las maestras argentinas en septiembre de 2025?

Salario docente: ¿cuánto cobran las maestras argentinas en septiembre de 2025?

Panqueques fit de banana: la receta rápida, rica y 100% saludable

Panqueques fit de banana: la receta rápida, rica y 100% saludable

Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo
6

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Más Noticias
Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Comentarios