El efectivo ritual con azúcar que ayuda a mejorar las ventas y atrae nuevos clientes a tu negocio

En tiempos de crisis, los comerciantes buscan mantener sus ventas y es por esto que, además de lanzar atractivas promociones o descuentos, recurren a rituales para atraer nuevos clientes y mantener los vigentes. En este marco, un truco en el que se emplea azúcar resulta ser de los más efectivos.
Mizada Mohamed presentó una solución efectiva para quienes buscan alcanzar estos objetivos. Con ingredientes sencillos y un procedimiento claro, esta ceremonia energética es accesible y fácil de realizar.
Ingredientes para realizar el poderoso ritual de Mizada Mohamed
El ritual que multiplicará tus ventas y atraerá a nuevos clientes a tu negocio, debe realizarse solo una vez, preferiblemente durante la luna creciente, intencionando y llenando de amor cada paso.
Para comenzar, es esencial contar con todos los ingredientes necesarios:
- Tu perfume personal.
- Velas de colores: amarillo, naranja, verde.
- Azúcar.
- Bolsita dorada.
- Lápiz.
- Piedra Cornalina.
- Piedra Ojo de tigre.
- Piedra Acerina.
- Cajita de madera.
Paso a paso: cómo hacer el ritual para atraer clientes y aumentar las ventas
Para realizar el ritual de Mizada Mohamed y potenciar el éxito de las finanzas, es fundamental seguir cada paso con intención y energía positiva. A continuación, se describe detalladamente el proceso que deberá ser llevado adelante con precisión:
1. Prepara las velas:
- Toma las velas de colores amarillo, naranja y verde.
- Aplica tu perfume personal sobre cada una de las velas.
- Escribe en cada vela, desde la base hacia arriba, tus deseos para atraer más clientes y aumentar tus ventas. Incluye tu nombre y afirma tus intenciones.
2. Carga las piedras:
- Coloca las piedras de cornalina, ojo de tigre y acerina en tu mano izquierda, ya que es el lado por el cual entra la energía.
- Aplica un poco de tu perfume personal sobre las piedras para cargarles energía.
3. Prepara el azúcar:
- Toma una cantidad de azúcar y espárcela en un lugar donde puedas visualizarla. El azúcar tiene propiedades para atraer y endulzar las situaciones a tu favor.
- Si deseas venderle a alguien en particular, escribe el nombre de esa persona en el azúcar.
4. Enciende las velas:
- Coloca las velas en un lugar seguro y enciéndelas.
- Mientras las velas arden, enfócate en el fuego y repite afirmaciones positivas.
- Podés poner música alegre que te motive y te llene de energía positiva. Evita música triste o que te baje el ánimo.
5. Visualiza y decreta:
- Mantén una actitud positiva y visualiza claramente tus metas mientras realizas el ritual.
- Repite afirmaciones como "Atraigo a todos los clientes que necesito y mis ventas se incrementan fácilmente."
- Conéctate con la energía de los elementos presentes: el fuego de las velas, la tierra de las piedras y el aire que te rodea.
5. Finaliza el ritual:
- Deja que las velas ardan durante 11 minutos cada día, por tres días consecutivos. El tercer día, permite que las velas se consuman completamente.
- Guarda los cristales de cuarzo en una bolsita dorada dentro de una cajita de madera. Lleva contigo los cristales durante el día para mantener su energía cerca.
6. Mantenimiento mensual:
- Una vez al mes, limpia y recarga los cristales de cuarzo. Puedes hacerlo encendiendo una vela blanca, pasando incienso o exponiéndolos a la luz de la luna llena.
- Aplica nuevamente tu perfume personal sobre los cristales para mantener su energía activa.
Siguiendo estos pasos con dedicación y fe, el ritual de Mizada Mohamed puede ayudarte a atraer nuevos clientes y aumentar tus ventas, potenciando la prosperidad y el éxito en tus negocios.