Cuenta regresiva para “Espacio DAR”

Desde sus orígenes, Espacio DAR se define como un espacio de formación y visibilidad para jóvenes creadores. En esta edición, se seleccionaron 36 proyectos de diseño, arquitectura y paisajismo, a los que se suma una galería de arte curada especialmente, con 30 obras de artistas del norte argentino. “La idea siempre fue difundir el talento tucumano y de la región, tanto en diseño como en arte. Buscamos darle nivel a la muestra con una curaduría rigurosa, pero también abrir espacio a los estudios jóvenes que recién comienzan”, señaló Farhat.