Cuenta regresiva para “Espacio DAR”

El viernes se abrirá al público la propuesta que devolvió la vida a un edificio emblemático.

HISTÓRICO. El edificio se encuentra en calle San Martín 1.156. HISTÓRICO. El edificio se encuentra en calle San Martín 1.156. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
Hace 1 Hs

El diseño como experiencia vuelve a cobrar vida en Tucumán. Tras 40 días de intenso trabajo, la emblemática casona que alguna vez albergó a la Sociedad Extranjera abrirá sus puertas para recibir al público con una nueva edición de Espacio DAR, la muestra que desde 1999 convoca a profesionales consolidados y emergentes de la arquitectura, el diseño y el arte del norte argentino.

La sede elegida, un inmueble de valor arquitectónico y cultural, estaba muy deteriorada. La puesta en valor requirió intervenciones profundas que quedarán como legado para la ciudad. “La casa estaba muy destruida, se hicieron obras de restauración patrimonial y también trabajos que no se ven: techos, instalaciones sanitarias, cloacas, todo lo que asegura que la propiedad pueda seguir en pie y disponible para futuras generaciones”, explicó el diseñador Omar Farhat, uno de los organizadores de este evento

Ana Inés Paz, también diseñadora y organizadora, destacó por su parte: “El mayor desafío fue la revalorización. No se trataba sólo de ambientar, sino de recuperar un edificio histórico para que pueda ser disfrutado por el público”.

Espacio DAR 2025: ”Es un semillero de talentos”

Desde sus orígenes, Espacio DAR se define como un espacio de formación y visibilidad para jóvenes creadores. En esta edición, se seleccionaron 36 proyectos de diseño, arquitectura y paisajismo, a los que se suma una galería de arte curada especialmente, con 30 obras de artistas del norte argentino. “La idea siempre fue difundir el talento tucumano y de la región, tanto en diseño como en arte. Buscamos darle nivel a la muestra con una curaduría rigurosa, pero también abrir espacio a los estudios jóvenes que recién comienzan”, señaló Farhat.

Generar encuentros

Paz coincidió en esa mirada: “Es la oportunidad de generar encuentros, conocer a nuevos profesionales y mostrar lo más innovador en tendencias y tecnologías. Espacio DAR es un laboratorio creativo”.

El recorrido por cada uno de los espacios intervenidos invita a descubrir ambientes que combinan vanguardia y tradición. Desde la recuperación de la fachada y los jardines hasta detalles interiores, cada sector ofrece una mirada distinta sobre el diseño contemporáneo. Además, el público encontrará propuestas gastronómicas.

El diseño como experiencia resurge en Tucumán con Espacio DAR

“Queremos que la gente vaya, recorra, saque ideas y encuentre profesionales que puedan acompañar sus proyectos. También que disfruten de la experiencia completa: diseño, arte y gastronomía”, invitó Farhat. Espacio DAR abrirá este 19 de septiembre a las 19:30 y se podrá visitar durante varias semanas en una invitación a sumergirse en la creatividad regional, en un escenario donde el diseño no solo se exhibe sino que se vive.

