El Gobierno busca derogar la actualización de la AUH y las asignaciones familiares a través del Presupuesto 2026

Allí, se destacó que si bien "el proyecto de presupuesto propone una inversión similar a la de los últimos años", también existe una "preocupación central," producto de que el artículo 73 de la normativa oficial plantea la derogación del mecanismo de actualización actualmente en uso vía la eliminación de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 27.160.