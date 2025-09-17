Condenaron a 16 años de prisión a una mujer que asesinó a su hija discapacitada en Mar del Plata

Una mujer de 48 años, identificada como Natalia Etcheverry, fue condenada a 16 años de cárcel por el asesinato de su hija de ocho años con discapacidad en la ciudad de Mar del Plata. La Justicia comprobó que la víctima murió tras ingerir alcohol y drogas sintéticas, aunque en un primer momento la madre había asegurado que se trató de una muerte natural.