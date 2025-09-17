Secciones
Seguridad

Condenaron a 16 años de prisión a una mujer que asesinó a su hija discapacitada en Mar del Plata

La Justicia determinó que Natalia Etcheverry mató a la nena de ocho años suministrándole alcohol y pastillas de éxtasis. Aunque la fiscalía había pedido prisión perpetua, el tribunal impuso una pena menor.

Hace 1 Hs

Una mujer de 48 años, identificada como Natalia Etcheverry, fue condenada a 16 años de cárcel por el asesinato de su hija de ocho años con discapacidad en la ciudad de Mar del Plata. La Justicia comprobó que la víctima murió tras ingerir alcohol y drogas sintéticas, aunque en un primer momento la madre había asegurado que se trató de una muerte natural.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°3

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3, integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Fabián Riquert, dictó la sentencia este martes. La fiscal del caso, Florencia Salas, había solicitado la prisión perpetua bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo.

Sin embargo, dos de los magistrados optaron por una pena menor, considerando las circunstancias familiares y económicas que atravesaba la acusada. “No justificamos de ninguna manera lo que hizo, pero estas circunstancias generaron una disminución en su autodeterminación”, argumentó el juez Wacker Schroder.

Cómo ocurrió el crimen

El caso salió a la luz el 30 de noviembre de 2022, cuando Etcheverry fue detenida en una vivienda de la calle Luzuriaga al 1200. La investigación reveló que su hija, quien padecía retraso madurativo y trastornos epilépticos, había muerto el 3 de septiembre de ese año.

En un primer momento, los médicos certificaron el fallecimiento como causa natural, pero el padre de la menor denunció sospechas contra su exmujer. Esto derivó en la exhumación del cuerpo y una nueva autopsia, donde los peritos hallaron restos de éxtasis y una alta concentración de alcohol en sangre.

Según las pericias, la víctima tenía 2,27 gramos de alcohol en sangre y restos de benzodiacepinas, lo que confirmó la hipótesis de un envenenamiento intencional.

Traslado al penal de Batán

Hasta la condena, Etcheverry cumplía prisión domiciliaria, pero tras conocerse el fallo fue trasladada al penal de Batán, donde cumplirá los 16 años de sentencia.

Un caso que conmovió a Mar del Plata

El asesinato causó fuerte conmoción en la ciudad balnearia, ya que inicialmente se creyó que la niña había muerto a raíz de su enfermedad. Sin embargo, las pruebas toxicológicas demostraron lo contrario y llevaron a la condena de la madre, aunque con una pena inferior a la solicitada por la fiscalía.

