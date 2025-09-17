El hipódromo tucumano se prepara para vivir una jornada histórica

La jornada más importante del interior del país tendrá 17 carreras largas, la presencia del mítico jockey brasileño Jorge Ricardo, la participación de figuras de elite y un homenaje a glorias locales, la edición 2025 del Gran Premio “Batalla de Tucumán” se proyecta como el mayor espectáculo hípico que haya tenido lugar en el hipódromo de avenida Irineo Leguisamo.
Casi 12 horas de turf
La reunión contará con 17 competencias de primer nivel
La jornada del Gran Premio “Batalla de Tucumán” 2025 quedará en la memoria colectiva como la primera en la historia del hipódromo local que contará con 17 competencias largas, sin ninguna cuadrera. Este formato, comparable únicamente con los grandes programas que ofrecen los hipódromos de Palermo y de San Isidro, marca un antes y un después para la hípica del interior argentino. No se trata solo de cantidad: la calidad de los protagonistas y la magnitud de la organización colocan al turf tucumano en el centro de la escena nacional. Será la manera de demostrar que el interior también puede soñar en grande y ofrecer espectáculos de primer nivel. La primera competencia se largará a las 11, mientras que la última está prevista para las 22.10. Habrá carreras desde 1.200 hasta 2.200 metros, es decir que se podrán disfrutar de competencias de velocidad, de mediofondo y de fondo. Un mitin para todos los gustos. “En el hipódromo nos preparamos para vivir una jornada de primerísimo nivel. Es enorme la expectativa que hay en los propietarios, los jockeys, los peones, los entrenadores y los vareadores. Creo que todos nos preparamos de la mejor forma, porque somos conscientes de que será una reunión de lujo, con carreras de gran nivel”, dijo el jinete Pablo Javier Alarcón, que estará presente en varias competencias del mitin.
El Gran Premio
La prueba de 2.200 metros reunió a 14 ejemplares
La carrera estelar será el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, que presentará en los partidores a 14 ejemplares provenientes de distintas provincias: Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, la gran mayoría con campaña en los principales hipódromo de Buenos Aires. Cada caballo llegará con ilusiones y pergaminos. La diversidad geográfica refuerza la jerarquía del evento, que logra atraer a propietarios y entrenadores de diferentes rincones del país. El Gran Premio, que se disputará sobre la distancia de 2.200 metros, está previsto en el duodécimo turno (a las 18.30) y el ganador se quedará con un premio de 16 millones de pesos. Los participantes serán: 1) Votemos, 2) Twitch Hurricane, 3) Laudrup, 4) Suffok, 5) Cima Himalaya, 6) Dr. Legasov, 6a) Standartd, 7) Remanente, 8) Fin del Mundo, 9) Dragonet, 10) He’s a Rockstar, 11) Smashing Master, 12) Speedy Endor y 13) Hympresionante. De todos estos ejemplares, el único que ya ganó el “Batalla” fue Dr. Legasov, que lo hizo el año pasado y buscará igualar la marca del santiagueño Monte Frondoso (vencedor en 1992 y en 1993) y quedar cerca del récord de Incurable Rebel (ganador en las ediciones de 2010, 2011 y 2012). El experimentado jinete local José Alfredo Vizcarra, ganador de las últimas estadísticas de jockeys en el hipódromo tucumano, será el encargado de montar a Dr. Legasov.
Presencia internacional
Jorge Ricardo, el jockey más ganador del mundo
El público tucumano vivirá un momento que parecía imposible: ver en acción a Jorge Ricardo, el jockey más ganador del planeta, con más de 13.000 triunfos en su trayectoria. El brasileño, leyenda viva de la fusta, hará su debut en la pista de avenida Irineo Leguisamo, y su sola presencia transforma el mitin en un acontecimiento internacional. Muchos lo habían seguido por televisión, otros habían leído sobre sus gestas, pero ahora lo hará en busca de un triunfo que quedará enmarcado en la historia local. Hasta el momento, está confirmado que Ricardo montará a Cima Himalaya en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, a Evros Tama en el especial de 1.800 metros y a Figurín en la última carrera del mitin.
Espectáculo asegurado
Habrá varios jinetes ganadores de Grupo 1
La lista de figuras no se detiene en Jorge Ricardo. Estarán también William Pereyra, Gustavo Calvente, Pedro “Chilila” Robles, Osvaldo “Fleco” Alderete y Jorge Luis Peralta, todos jockeys con triunfos en Grandes Premios de Grupo I. La reunión será, en términos de jinetes, la más calificada que se recuerde en el circo hípico tucumano. Cada nombre representa no solo trayectoria, sino también la garantía de que las competencias serán de altísimo nivel técnico y estratégico.
Entrenadora
María Cristina Muñoz, una visita de lujo
A la cita también acudirá la reconocida entrenadora María Cristina Muñoz, con nueve triunfos en grandes premios de Grupo I en su haber. Su llegada desde Buenos Aires reafirma la magnitud del evento y refuerza la idea de que esta edición trasciende los límites locales. La presencia de una profesional de semejante renombre constituye un atractivo adicional para el público, que podrá ver de cerca a una referente del turf argentino. Muñoz se convirtió en la primera mujer cuidadora en ganar el Gran Premio “Nacional”. Lo hizo con el tordillo Miriñaqui, con el que fue a competir a Estados Unidos frente a los mejores caballos del mundo.
Homenaje
Varias pruebas llevarán el nombre de figuras locales
La organización dispuso que varias competencias que se disputarán durante la convocatoria del próximo miércoles lleven el nombre de personajes que hicieron historia en el turf tucumano, como Luciano Polizzi, Carlos Alberto Chirino, Luis “Loro” López, José Faustino Bollea y Ramón Roque Barrionuevo. Todos ganaron el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, además de haber triunfado en otros hipódromos. Estos gestos no solo sirven para mantener viva la memoria de quienes marcaron un camino, sino también para reforzar la identidad del hipódromo como un espacio con tradición propia.
Jocketa
Romina Villegas montará a tres ejemplares
Durante la jornada habrá un momento especial para honrar a Romina del Valle Villegas, la jocketa tucumana formada en la escuela de aprendices local, que actualmente compite en Buenos Aires y suma 113 triunfos entre Palermo, San Isidro y La Plata. La jocketa del barrio Sarmiento, un ejemplo de perseverancia que, sin dudas, inspirará a nuevas generaciones, estará presente en el mitin. Hasta el momento está confirmado que montará a Mundo Daniel en la primera carrera, a Viene Fácil en la quinta competencia y a Lucky Shadow en la última prueba.
Prestigio
Una jornada al nivel de los mejores hipódromo del país
La suma de todos estos elementos -récord de competencias, diversidad de caballos y entrenadores, jockeys de renombre internacional, homenajes a figuras locales- convierte a la jornada en una auténtica bisagra para el turf tucumano. El hipódromo, muchas veces relegado a un segundo plano frente a los grandes escenarios metropolitanos, vivirá un día en el que demostrará su capacidad organizativa y su peso cultural dentro del turf argentino. El público no solo asistirá a carreras: será testigo de una verdadera celebración del deporte, la tradición y la pasión hípica en el “Jardín de la República”.