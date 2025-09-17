El hipódromo tucumano se prepara para vivir una jornada histórica

Casi 12 horas de turf

La reunión contará con 17 competencias de primer nivel

La jornada del Gran Premio “Batalla de Tucumán” 2025 quedará en la memoria colectiva como la primera en la historia del hipódromo local que contará con 17 competencias largas, sin ninguna cuadrera. Este formato, comparable únicamente con los grandes programas que ofrecen los hipódromos de Palermo y de San Isidro, marca un antes y un después para la hípica del interior argentino. No se trata solo de cantidad: la calidad de los protagonistas y la magnitud de la organización colocan al turf tucumano en el centro de la escena nacional. Será la manera de demostrar que el interior también puede soñar en grande y ofrecer espectáculos de primer nivel. La primera competencia se largará a las 11, mientras que la última está prevista para las 22.10. Habrá carreras desde 1.200 hasta 2.200 metros, es decir que se podrán disfrutar de competencias de velocidad, de mediofondo y de fondo. Un mitin para todos los gustos. “En el hipódromo nos preparamos para vivir una jornada de primerísimo nivel. Es enorme la expectativa que hay en los propietarios, los jockeys, los peones, los entrenadores y los vareadores. Creo que todos nos preparamos de la mejor forma, porque somos conscientes de que será una reunión de lujo, con carreras de gran nivel”, dijo el jinete Pablo Javier Alarcón, que estará presente en varias competencias del mitin.