El campeonato Tucumano de mountain bike de cross rural promete una gran definición

El domingo, en el circuito de Río Colorado, se disputará la última fecha del certamen provincial. Rodrigo Altamirano es el líder Elite, mientras que Juliana Díaz Chaya manda en la categoría principal de las damas.

Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

El mountain bike tucumano vivirá este domingo una jornada decisiva en el circuito de Río Colorado, donde se disputará la cuarta y última fecha del certamen provincial de cross rural. Será el momento de coronar a los campeones de las 30 categorías en juego, de las cuales 10 están reservadas exclusivamente para damas, confirmando el crecimiento de la disciplina entre las mujeres.

La actividad arrancará a las 10 y el desafío para los bikers será completar el trazado de 11,2 kilómetros. Se trata de un circuito exigente, con sendas técnicas y explosivas, que combina lo mejor de dos especialidades: la intensidad del cross country y la velocidad del cross rural. Subidas cortas y bien empinadas, además de caminos que se abren paso entre cañaverales, garantizan un recorrido tan atractivo como desgastante.

En la categoría Elite, la más importante del certamen, todas las miradas estarán puestas en Rodrigo Altamirano, el biker de Concepción que llega como líder con 80 puntos. Sus triunfos en la segunda y tercera fecha lo impulsaron a la cima de la tabla, a pesar de no haber participado en la jornada inaugural. Aquel primer triunfo quedó en manos del juvenil Facundo Cayata, quien luego no volvió a competir y, con apenas 40 puntos, aparece relegado en el decimotercer lugar.

La pelea por el título, sin embargo, está abierta. Nicolás Ortiz (70), Franco “Chimpa” Molina (63), Facundo Coronel (59), Nicolás Giovanni (58), Franco Villagra (55) y Leandro Quiroga (54) son los nombres que mantienen chances matemáticas de arrebatarle la corona a Altamirano. La definición promete ser electrizante, con un puñado de corredores separados por muy pocos puntos.

Entre las damas, el duelo central será en la categoría Elite, donde Juliana Díaz Chaya y Macarena Correa llegan separadas por apenas diez unidades. Díaz Chaya manda con 102 puntos gracias a sus victorias en la segunda y tercera fecha, mientras que Correa mostró gran regularidad con un segundo y dos terceros lugares, que la mantienen expectante con 92 puntos. En tanto, Mariana Casadey, ganadora de la jornada inaugural, apostó este año por el cross country y no volvió a competir en el cross rural.

Con todos los condimentos sobre la mesa, el circuito de Río Colorado se prepara para regalar una definición apasionante. Será una verdadera fiesta del mountain bike tucumano.

