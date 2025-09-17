El campeonato Tucumano de mountain bike de cross rural promete una gran definición

En la categoría Elite, la más importante del certamen, todas las miradas estarán puestas en Rodrigo Altamirano, el biker de Concepción que llega como líder con 80 puntos. Sus triunfos en la segunda y tercera fecha lo impulsaron a la cima de la tabla, a pesar de no haber participado en la jornada inaugural. Aquel primer triunfo quedó en manos del juvenil Facundo Cayata, quien luego no volvió a competir y, con apenas 40 puntos, aparece relegado en el decimotercer lugar.