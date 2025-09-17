Secciones
Pep Guardiola tras el clásico: “Sir Alex Ferguson es el mejor técnico de todos los tiempos”

El entrenador del Manchester City elogió al histórico DT del United después de la victoria en el clásico. Destacó su capacidad para reinventarse y la cantidad de títulos logrados a lo largo de su carrera.

Pep Guardiola aseguró que Sir Alex Ferguson es el mejor entrenador de la historia.
La victoria del Manchester City en el clásico frente al Manchester United dejó un gesto que trascendió lo futbolístico. Su entrenador, Pep Guardiola, utilizó la ocasión para rendir homenaje a una leyenda del rival: Sir Alex Ferguson, considerado por muchos como uno de los grandes íconos de la historia del fútbol.

En diálogo con TNT Sports, Guardiola fue categórico al referirse al escocés: “Es el mejor: por el tiempo que dirigió, por la reconstrucción de sus equipos, por los trofeos”. El catalán subrayó que la combinación de títulos, vigencia y capacidad de reinventar planteles coloca a Ferguson en un pedestal único.

Guardiola, que ya dejó su huella en Barcelona, Bayern Múnich y ahora en el City, expresó también el orgullo que le genera haber compartido época con un entrenador de semejante calibre. “Es un orgullo haber coincidido con una leyenda como él”, reconoció.

El homenaje de Pep resuena especialmente en Inglaterra, donde Ferguson marcó una era inolvidable al frente del Manchester United durante 26 años, con 13 títulos de Premier League y dos Champions League, entre otros logros.

Comentarios