El pavimento de la avenida Mate de Luna

Lo cierto es que desde el final de la avenida 24 de Septiembre, a metros del semáforo de Casal, un enorme bordo junto a la línea blanca peatonal obliga a los conductores a frenar sus vehículos para evitar el golpe en la carrocería. Ya en la Mate de Luna, son notorias las irregularidades del pavimento apenas se atraviesa la avenida Mitre; luego, junto al monumento al Bicentenario y en la esquina con Alberti; y ya una elevación en el pavimento junto al pasaje Roma obliga a motociclistas y ciclistas a frenar de golpe o a hacer maniobras de riesgo. Lo mismo ocurre 50 metros al oeste de avenida Ejército del Norte, y se suman dos bordes, en la esquina de Paso y 50 metros antes de Necochea. También en Castro Barros hay una notoria protuberancia junto a al semáforo del lado norte, que se repite en el lado sur -esquina Pedro Medrano- como una elevación que obliga a los conductores a bajar de golpe la velocidad. Ni qué hablar de la placa de pavimento levantada en el lado norte, 30 metros antes de llegar a la avenida América. Algunos baches han sido reparados, como el que había cerca del Cristo, aunque hay charcos que reaparecen en ambos lados de la avenida, a la altura de Boyacá y Olegario Andrade, como se señaló hace días en una carta de lectores.