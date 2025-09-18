Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cada 18 de septiembre se recuerda la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida en 2006, mientras se celebraba el primer juicio oral realizado en Argentina luego de declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en contra del ex director de Investigaciones de la Policía, Miguel Etchecolatz.
El albañil salió de su casa para presentarse ante el juzgado y presenciar los alegatos de la querella en contra de Miguel Etchecolatz, pero nunca llegó a destino. Hasta el día de la fecha, su paradero continúa siendo un misterio para su familia. Etchecolatz fue condenado a nueve cadenas perpetuas por las desapariciones y los fallecidos de la última dictadura militar en Argentina.
Por otro lado, el 18 de septiembre de 1931 nació Julio Grondona, ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante 35 años y vicepresidente de la FIFA.
En tanto, el 18 de septiembre de 1970 falleció el músico Jimi Hendrix a los 27 años, definido como el Salón de la Fama del Rock and Roll como "uno de los músicos más grandes de la historia del rock". Su deceso se produjo por una intoxicación con barbitúricos, según informó la autopsia oficial.
Efemérides 18 de septiembre
1783 – Muere Leonhard Euler, matemático suizo.
1793 – El presidente de EE.UU., George Washington, coloca la piedra angular del edificio del Capitolio en Washington D.C.
1810 – Se instala en Santiago de Chile una Junta de Gobierno patrio; pero los españoles retoman el poder en 1814.
1812 – Incendio de Moscú provocado por los ciudadanos para impedir la entrada de Napoleón y sus tropas. Un 75% de la ciudad es destrida y mueren 12.000 personas.
1851 – Aparece el diario "The New York Times".
1882 – El comandante Luis Jorge Fontana regresó de su viaje de exploración al entonces misterioso río Pilcomayo, que nace en Bolivia y separa las fronteras entre Paraguay y Argentina.
1887 – Nace Armando Discépolo, director y autor teatral.
1905 – Nace Greta Garbo, actriz sueca.
1913 – Nace Antonio Tormo, cantante argentino.
1924 – Se funda la Biblioteca Argentina para Ciegos.
1927 – Sale al aire la Columbia Broadcasting System (CBS).
1931 – Se estrena la argentina «Peludópolis», primera película sonora de dibujos animados del mundo.
1931 – Para crear un pretexto para la invasión de Manchuria, China, los japoneses falsifican una explosión ferroviaria.
1952 – Nace Dee Dee Ramone (Douglas Colvin), de Ramones.
1961 – Nace James Gandolfini, actor estadounidense.
1952 – Nace James Marsden, actor estadounidense.
1976 – El funeral de Mao Zedong se lleva a cabo en Beijing.
1983 – Kiss aparece en MTV sin sus máscaras características.
1984 – El estadounidense Joe Kittinger es el primero en lograr la travesía del Atlántico en globo y en solitario.
1989 – El huracán Hugo causa graves daños en Puerto Rico.
1990 – Atlanta (en EE.UU.) es elegida para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1996.
2004 – Muere Russ Meyer, cineasta estadounidense.
2008 – Muere Mauricio Kagel, compositor argentino.
2010- Día de la Bandera de la Provincia de Córdoba en conmemoración al fallecimiento del primer gobernador constitucional de la provincia: Brigadier General Juan Bautista Bustos.
2012 – Muere Santiago Carrillo, político comunista español.
2014 – Escocia se opone a la independencia del Reino Unido con un 55% de los votos.