Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El albañil salió de su casa para presentarse ante el juzgado y presenciar los alegatos de la querella en contra de Miguel Etchecolatz, pero nunca llegó a destino. Hasta el día de la fecha, su paradero continúa siendo un misterio para su familia. Etchecolatz fue condenado a nueve cadenas perpetuas por las desapariciones y los fallecidos de la última dictadura militar en Argentina.