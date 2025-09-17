Maestra jardinera realizó más de 100 compras con tarjetas de sus compañeras y viajó a España

Una docente de nivel inicial está acusada de haber realizado 105 compras fraudulentas por un total de $3.688.287 con las tarjetas de crédito y débito de sus compañeras de trabajo en una escuela pública del barrio porteño de Boedo. Tras descubrirse el fraude, la mujer viajó a Europa y actualmente tiene pedido de captura internacional.
La investigación está a cargo del fiscal Miguel Ángel Kessler, responsable de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, especializada en ciberfraudes. Según informaron fuentes judiciales, la sospechosa aprovechó su paso por la institución educativa, donde trabajaba como maestra suplente, para acceder a los datos de las tarjetas de otras docentes.
Cómo funcionaba la estafa
De acuerdo con la denuncia, varias maestras detectaron consumos reiterados y desmedidos en sus cuentas. Al comparar los movimientos, descubrieron que existía un patrón: los gastos coincidían en lugares y plataformas.
Los investigadores del Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) determinaron que se habían efectuado 105 transacciones, tanto en comercios físicos como en plataformas de juegos online. Además, la acusada utilizó los fondos para comprar pasajes de avión.
Incluso, según las fuentes, en las plataformas de apuestas no solo cargaba dinero, sino que también lo multiplicaba para luego retirarlo a cuentas bajo su control.
La ruta del dinero y la fuga a Europa
Durante el análisis de las operaciones, la fiscalía detectó que parte del dinero terminó en cuentas a nombre de los padres de la sospechosa, de 34 años. En agosto del año pasado, la mujer viajó a España en un vuelo de Iberia, sin pasaje de regreso, y desde entonces no volvió al país.
Mientras tanto, el fiscal imputó al padre de la acusada por defraudación mediante uso de tarjeta magnética. El hombre admitió su responsabilidad y alcanzó un Acuerdo de Autocomposición: restituyó a las víctimas más de $1.200.000, correspondientes a 22 de los hechos en los que estuvo involucrado, incluyendo intereses.
Qué sigue en la causa
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Juan Bautista Mahiques, informó que se continúa trabajando en el caso para lograr la captura de la maestra jardinera prófuga y garantizar la reparación total del daño económico sufrido por las docentes de Boedo.