Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón

Con un emotivo acto en la Casa Histórica, el centenario colegio capitalino conmemoró su legado educativo, honró a sus docentes y renovó su misión de educar con el carisma lurdista.

ABANDERADOS Y ESCOLTAS. Alumnos destacados portaron banderas representativas en esta fecha especial. ABANDERADOS Y ESCOLTAS. Alumnos destacados portaron banderas representativas en esta fecha especial. La Gaceta / Fotos de Santiago Gimenez
Hace 4 Hs

“Libertad, igualdad y fraternidad”. Bajo estos ideales y con una emoción palpable, el Colegio Sagrado Corazón celebró en la Casa Histórica el Día del Profesor y sus 125 años de vida institucional. Este reencuentro con la memoria, la vocación y el legado de educar, tuvo como escenario el tercer patio de la Casa Histórica, y como participantes a alumnos, directivos, profesores y egresados.

“Como director del museo y como egresado de este colegio que me formó, para mí fue un honor recibirlos en esta que es la casa de todos, donde se gestó ese principio de libertad, igualdad y fraternidad que inspiró a nuestros padres fundadores”, remarcó el director de la Casa Histórica y exalumno de la institución, José María Posse.

Y añadió.“Los padres lurdistas franceses retomaron esa idea y la plasmaron en hechos muy concretos, como la fundación de esta institución, que ha marcado rumbos en la educación de Tucumán y ha dado grandes personalidades en la cultura, la política, la ciencia y la técnica. Hoy es un día de júbilo para todos los que sentimos al colegio como algo propio”.

ALUMNADO. Los estudiantes posaron todos juntos después del acto. ALUMNADO. Los estudiantes posaron todos juntos después del acto.

Otra voz presente fue la de Guillermo di Lella, director general y apoderado legal del Sagrado Corazón.“Me siento muy orgulloso de haber participado de este acto en la Casa Histórica, en homenaje al Día del Profesor y a Juan Manuel Estrada, un apasionado por la enseñanza académica y en la fe católica. Es un honor continuar el legado de los fundadores en este aniversario de nuestra institución educativa. Queremos seguir formando niños, jóvenes y adolescentes en el carisma lurdista, en el evangelio y en valores que les servirán para su futuro, para transmitir la vida, el bien, la verdad y la belleza”, dijo

Día del Profesor

Como expresó Di Lella la fecha se eligió en Argentina ya que un 17 de septiembre pero de 1894 murió José Manuel Estrada, educador, escritor, político e intelectual que tuvo un papel central en la enseñanza secundaria y superior, y que defendió la libertad de cátedra, la educación pública y los valores ciudadanos

A diferencia del Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre en honor a Domingo Faustino Sarmiento y se dedica a la docencia primaria, esta otra fecha especial está enfocada en quienes trabajan en niveles secundarios, terciarios y universitarios.

Dasafío y futuro

El acto en la Casa Histórica no solo rememoró a Estrada, sino que sirvió para subrayar la continuidad de un modelo educativo basado que busca la formación integral de sus alumnos, y el compromiso con la calidad, según detalló Di lella.

“Lo que caracteriza a nuestros alumnos es la formación en valores, el sentido de libertad, igualdad y fraternidad, al servicio de la educación y de ser buenas personas. Hay un fuerte sentido de pertenencia. Generaciones que egresaron hace 70, 60 o 30 años siguen reuniéndose, vuelven a su colegio, juegan al fútbol en el predio y mantienen vivo ese vínculo”, afirmó con orgullo en sus palabras.

El Colegio Sagrado Corazón fue fundado en el año 1900, en San Miguel de Tucumán, a pedido del obispo de la diócesis, Monseñor Padilla, quien solicitó a los Padres de la Congregación de los Misioneros de la Inmaculada Concepción de Lourdes -de Francia- la creación de una institución educativa para niños y jóvenes.

125 años del Colegio Sagrado Corazón: “Nuestros egresados tienen el orgullo de decir ‘soy Sagrado’”

125 años del Colegio Sagrado Corazón: “Nuestros egresados tienen el orgullo de decir ‘soy Sagrado’”

En su semana de aniversario hoy habrá un acto académico y dos vinos de honor en el Salón de actos y el patio rojo. Mientras que mañana habrá un picnic por el Día del Estudiante en El Halcón SP.

Sobre los desafíos actuales de la institución, el director comentó: “Nos venimos actualizando con impresoras 3D, un aula maker, computadoras y proyectores en todas las aulas, y estamos por crear un aula dedicada a la inteligencia artificial. Siempre con la visión de que el hombre está por encima de lo que crea, para formar integralmente a cada persona”.

125 años del Colegio Sagrado Corazón: nada como conocer la historia en el lugar que se construyó

125 años del Colegio Sagrado Corazón: nada como conocer la historia en el lugar que se construyó

Finalmente, Di Lella dejó un mensaje para las nuevas generaciones. “Les pedimos respeto hacia los docentes, que se capaciten y continúen con la misión y visión del colegio. Pero también solicitamos a las familias que nos acompañen, que estén presentes en el colegio y acompañen a sus hijos en esta tarea compartida de formación”.

“La educación del hogar y la del colegio se encuentran cuando entregamos el diploma de egresado, distinguiendo a nuestros jóvenes en el mundo del trabajo, del estudio y en la familia”, cerró el educador.

Temas TucumánMuseo Casa Histórica de la IndependenciaDomingo Faustino SarmientoColegio Sagrado CorazónJosé María Posse
