Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón

“Libertad, igualdad y fraternidad”. Bajo estos ideales y con una emoción palpable, el Colegio Sagrado Corazón celebró en la Casa Histórica el Día del Profesor y sus 125 años de vida institucional. Este reencuentro con la memoria, la vocación y el legado de educar, tuvo como escenario el tercer patio de la Casa Histórica, y como participantes a alumnos, directivos, profesores y egresados.
“Como director del museo y como egresado de este colegio que me formó, para mí fue un honor recibirlos en esta que es la casa de todos, donde se gestó ese principio de libertad, igualdad y fraternidad que inspiró a nuestros padres fundadores”, remarcó el director de la Casa Histórica y exalumno de la institución, José María Posse.
Y añadió.“Los padres lurdistas franceses retomaron esa idea y la plasmaron en hechos muy concretos, como la fundación de esta institución, que ha marcado rumbos en la educación de Tucumán y ha dado grandes personalidades en la cultura, la política, la ciencia y la técnica. Hoy es un día de júbilo para todos los que sentimos al colegio como algo propio”.
Otra voz presente fue la de Guillermo di Lella, director general y apoderado legal del Sagrado Corazón.“Me siento muy orgulloso de haber participado de este acto en la Casa Histórica, en homenaje al Día del Profesor y a Juan Manuel Estrada, un apasionado por la enseñanza académica y en la fe católica. Es un honor continuar el legado de los fundadores en este aniversario de nuestra institución educativa. Queremos seguir formando niños, jóvenes y adolescentes en el carisma lurdista, en el evangelio y en valores que les servirán para su futuro, para transmitir la vida, el bien, la verdad y la belleza”, dijo
Día del Profesor
Como expresó Di Lella la fecha se eligió en Argentina ya que un 17 de septiembre pero de 1894 murió José Manuel Estrada, educador, escritor, político e intelectual que tuvo un papel central en la enseñanza secundaria y superior, y que defendió la libertad de cátedra, la educación pública y los valores ciudadanos
A diferencia del Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre en honor a Domingo Faustino Sarmiento y se dedica a la docencia primaria, esta otra fecha especial está enfocada en quienes trabajan en niveles secundarios, terciarios y universitarios.
Dasafío y futuro
El acto en la Casa Histórica no solo rememoró a Estrada, sino que sirvió para subrayar la continuidad de un modelo educativo basado que busca la formación integral de sus alumnos, y el compromiso con la calidad, según detalló Di lella.
“Lo que caracteriza a nuestros alumnos es la formación en valores, el sentido de libertad, igualdad y fraternidad, al servicio de la educación y de ser buenas personas. Hay un fuerte sentido de pertenencia. Generaciones que egresaron hace 70, 60 o 30 años siguen reuniéndose, vuelven a su colegio, juegan al fútbol en el predio y mantienen vivo ese vínculo”, afirmó con orgullo en sus palabras.
El Colegio Sagrado Corazón fue fundado en el año 1900, en San Miguel de Tucumán, a pedido del obispo de la diócesis, Monseñor Padilla, quien solicitó a los Padres de la Congregación de los Misioneros de la Inmaculada Concepción de Lourdes -de Francia- la creación de una institución educativa para niños y jóvenes.
En su semana de aniversario hoy habrá un acto académico y dos vinos de honor en el Salón de actos y el patio rojo. Mientras que mañana habrá un picnic por el Día del Estudiante en El Halcón SP.
Sobre los desafíos actuales de la institución, el director comentó: “Nos venimos actualizando con impresoras 3D, un aula maker, computadoras y proyectores en todas las aulas, y estamos por crear un aula dedicada a la inteligencia artificial. Siempre con la visión de que el hombre está por encima de lo que crea, para formar integralmente a cada persona”.
Finalmente, Di Lella dejó un mensaje para las nuevas generaciones. “Les pedimos respeto hacia los docentes, que se capaciten y continúen con la misión y visión del colegio. Pero también solicitamos a las familias que nos acompañen, que estén presentes en el colegio y acompañen a sus hijos en esta tarea compartida de formación”.
“La educación del hogar y la del colegio se encuentran cuando entregamos el diploma de egresado, distinguiendo a nuestros jóvenes en el mundo del trabajo, del estudio y en la familia”, cerró el educador.