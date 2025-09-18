Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón

Otra voz presente fue la de Guillermo di Lella, director general y apoderado legal del Sagrado Corazón.“Me siento muy orgulloso de haber participado de este acto en la Casa Histórica, en homenaje al Día del Profesor y a Juan Manuel Estrada, un apasionado por la enseñanza académica y en la fe católica. Es un honor continuar el legado de los fundadores en este aniversario de nuestra institución educativa. Queremos seguir formando niños, jóvenes y adolescentes en el carisma lurdista, en el evangelio y en valores que les servirán para su futuro, para transmitir la vida, el bien, la verdad y la belleza”, dijo