Secciones
Números de Oro

El pozo de Números de Oro alcanzó los $8.100.000 y podría duplicarse
El pozo de Números de Oro alcanzó los $8.100.000 y podría duplicarse
Hace 1 Hs

La edición número 25 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, no tuvo ganadores, lo que generó un nuevo incremento en el monto acumulado. El pozo en juego para esta semana asciende a $8.100.000.

Como cada viernes, los lectores recibirán junto al diario una nueva tarjeta con la que podrán participar por este importante premio. La expectativa crece semana a semana, y miles de tucumanos renuevan sus ilusiones con cada edición.

Además, si la persona ganadora posee una tarjeta con el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el premio se duplica automáticamente, alcanzando así los $16.200.000.

Asimismo recordar que los titulares de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas todos los lunes, en el horario de 17.30 a 20.30, en la sede ubicada en La Rioja 265.

A esto se suma el atractivo de los Números de la Suerte, que entregan órdenes de compra por $160.000, válidas en comercios adheridos como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin, Sportsman y GMKT, este último con opción de retiro del monto en efectivo.

Para no perderte ninguna novedad, conocer historias de ganadores y mantenerte al tanto de todo lo que pasa, seguí las redes sociales oficiales de Números de Oro: Facebook e Instagram.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
3

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
4

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
6

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Más Noticias
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios