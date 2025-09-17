El pozo de Números de Oro alcanzó los $8.100.000 y podría duplicarse

La edición número 25 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, no tuvo ganadores, lo que generó un nuevo incremento en el monto acumulado. El pozo en juego para esta semana asciende a $8.100.000.
Como cada viernes, los lectores recibirán junto al diario una nueva tarjeta con la que podrán participar por este importante premio. La expectativa crece semana a semana, y miles de tucumanos renuevan sus ilusiones con cada edición.
Además, si la persona ganadora posee una tarjeta con el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el premio se duplica automáticamente, alcanzando así los $16.200.000.
Asimismo recordar que los titulares de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas todos los lunes, en el horario de 17.30 a 20.30, en la sede ubicada en La Rioja 265.
A esto se suma el atractivo de los Números de la Suerte, que entregan órdenes de compra por $160.000, válidas en comercios adheridos como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin, Sportsman y GMKT, este último con opción de retiro del monto en efectivo.