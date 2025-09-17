Secciones
Seguridad

Concepción: un joven deberá hacer tareas comunitarias y pagar $100.000 por haber robado dos bicicletas

Durante un año tendrá que cumplir reglas de conducta, colaborar semanalmente en la Iglesia Catedral y resarcir económicamente a la víctima.

Concepción: un joven deberá hacer tareas comunitarias y pagar $100.000 por haber robado dos bicicletas
Hace 1 Hs

Un hecho de inseguridad ocurrido en Concepción en julio pasado encontró una resolución alternativa en el ámbito judicial. Este miércoles, la Justicia otorgó una suspensión de juicio a prueba a un joven de 23 años, acusado de robar dos bicicletas de una vivienda ubicada sobre ex ruta 38, en la madrugada del 18 de julio de 2025.

De acuerdo con la investigación de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, dirigida por el fiscal Héctor Fabián Assad, el imputado ingresó al domicilio alrededor de las 4, tras escalar una tapia, y desde el garaje se llevó las bicicletas. Por este accionar se le había imputado el delito de hurto con escalamiento.

En la audiencia celebrada esta semana, la defensa del acusado propuso la figura de probation como salida alternativa, lo que obtuvo dictamen favorable del Ministerio Fiscal. La medida implica que el joven deberá realizar tareas comunitarias semanales en la Iglesia Catedral de Concepción y abonar a la víctima una reparación económica de $100.000.

Además, se le impusieron distintas reglas de conducta que tendrá que cumplir durante el plazo de 12 meses, tiempo en el que permanecerá bajo control judicial. En caso de incumplimiento, el beneficio podría ser revocado y la causa continuaría su curso normal.

