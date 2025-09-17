Secciones
España

Un vecino amenazó de muerte a una joven por alimentar a los gatos callejeros en La Plata: “Balas en la frente”

El violento cartel apareció en una reja de calle 64, a metros de Plaza España. La amenaza generó temor en el barrio y un fuerte repudio en redes sociales.

Un vecino amenazó de muerte a una joven por alimentar a los gatos callejeros en La Plata: “Balas en la frente”
Hace 11 Min

La tranquilidad de un barrio platense se vio sacudida tras la aparición de un mensaje con amenazas de muerte contra una vecina que acostumbra alimentar a los gatos callejeros. El escrito fue hallado colgado en una reja de la calle 64, entre 8 y 9, a pocas cuadras de Plaza España.

“A la chica ya identificada por las cámaras que le deja comida a los gatos, yo le voy a dejar un par de balas en la frente”, decía el cartel que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El mensaje, escrito en letras grandes y con tono intimidante, encendió la preocupación de los vecinos, que temen por la seguridad de la joven y por la escalada de violencia que podría derivar del hecho.

Repudio en redes sociales

El periodista Fernando Tocho difundió las imágenes del cartel en su cuenta de X (ex Twitter), lo que provocó una ola de comentarios y repudio. Usuarios de la red social remarcaron la gravedad de la amenaza, que constituye un delito, e instaron a que las autoridades intervengan de manera inmediata.

“Es un mensaje directo de muerte, no puede ser minimizado. Hay que investigarlo antes de que ocurra una tragedia”, escribió un internauta.

Incertidumbre y temor en el barrio

Hasta el momento, no trascendió si la joven amenazada realizó una denuncia formal ante la Policía ni si la Justicia tomó intervención de oficio.

La falta de información oficial alimenta la incertidumbre entre los vecinos de la zona, que reclaman mayor presencia policial y medidas preventivas. “Estamos todos con miedo, porque no sabemos hasta dónde puede llegar esta persona”, señalaron residentes del barrio.

El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad y violencia urbana que en los últimos meses generaron alarma en distintas zonas de La Plata.

Temas La Plata
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor
1

Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Aitana y Plex, en una escapada romántica a Islandia para celebrar el cumpleaños de él
2

Aitana y Plex, en una escapada romántica a Islandia para celebrar el cumpleaños de él

Coachella 2026 anuncia su cartel: Justin Bieber, Karol G y presencia española en el festival más esperado
3

Coachella 2026 anuncia su cartel: Justin Bieber, Karol G y presencia española en el festival más esperado

“Sirat” será la apuesta de España en los Oscar 2026: la carrera hacia Hollywood ya ha comenzado
4

“Sirat” será la apuesta de España en los Oscar 2026: la carrera hacia Hollywood ya ha comenzado

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años
5

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

La ermita románica de Santa Comba: el santuario gallego que emerge entre mareas y leyendas
6

La ermita románica de Santa Comba: el santuario gallego que emerge entre mareas y leyendas

Más Noticias
Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Aitana y Plex, en una escapada romántica a Islandia para celebrar el cumpleaños de él

Aitana y Plex, en una escapada romántica a Islandia para celebrar el cumpleaños de él

Coachella 2026 anuncia su cartel: Justin Bieber, Karol G y presencia española en el festival más esperado

Coachella 2026 anuncia su cartel: Justin Bieber, Karol G y presencia española en el festival más esperado

“Sirat” será la apuesta de España en los Oscar 2026: la carrera hacia Hollywood ya ha comenzado

“Sirat” será la apuesta de España en los Oscar 2026: la carrera hacia Hollywood ya ha comenzado

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

La ermita románica de Santa Comba: el santuario gallego que emerge entre mareas y leyendas

La ermita románica de Santa Comba: el santuario gallego que emerge entre mareas y leyendas

Ed Sheeran sorprende a un pueblo de Murcia con un emotivo mensaje en sus fiestas patronales

Ed Sheeran sorprende a un pueblo de Murcia con un emotivo mensaje en sus fiestas patronales

España amenaza con retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel

España amenaza con retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel

Comentarios