Un vecino amenazó de muerte a una joven por alimentar a los gatos callejeros en La Plata: “Balas en la frente”

La tranquilidad de un barrio platense se vio sacudida tras la aparición de un mensaje con amenazas de muerte contra una vecina que acostumbra alimentar a los gatos callejeros. El escrito fue hallado colgado en una reja de la calle 64, entre 8 y 9, a pocas cuadras de Plaza España.
“A la chica ya identificada por las cámaras que le deja comida a los gatos, yo le voy a dejar un par de balas en la frente”, decía el cartel que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El mensaje, escrito en letras grandes y con tono intimidante, encendió la preocupación de los vecinos, que temen por la seguridad de la joven y por la escalada de violencia que podría derivar del hecho.
Repudio en redes sociales
El periodista Fernando Tocho difundió las imágenes del cartel en su cuenta de X (ex Twitter), lo que provocó una ola de comentarios y repudio. Usuarios de la red social remarcaron la gravedad de la amenaza, que constituye un delito, e instaron a que las autoridades intervengan de manera inmediata.
“Es un mensaje directo de muerte, no puede ser minimizado. Hay que investigarlo antes de que ocurra una tragedia”, escribió un internauta.
Incertidumbre y temor en el barrio
Hasta el momento, no trascendió si la joven amenazada realizó una denuncia formal ante la Policía ni si la Justicia tomó intervención de oficio.
La falta de información oficial alimenta la incertidumbre entre los vecinos de la zona, que reclaman mayor presencia policial y medidas preventivas. “Estamos todos con miedo, porque no sabemos hasta dónde puede llegar esta persona”, señalaron residentes del barrio.
El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad y violencia urbana que en los últimos meses generaron alarma en distintas zonas de La Plata.