¿Qué signos del zodiaco son más propensos a tener relaciones tóxicas?

Las relaciones tóxicas pueden aparecer por muchas razones: heridas emocionales no resueltas, dependencia afectiva, dinámicas familiares o malas elecciones. Pero en astrología, hay ciertos signos del zodiaco más vulnerables a caer en vínculos destructivos, ya sea porque buscan salvar al otro, porque temen al abandono o porque dejan que la pasión los consuma.