Secciones
SociedadEducación

¿Qué perfiles buscan las empresas? La Feria de Económicas de la UNT ofrece pistas

El acontecimiento conectó a alumnos aspirantes a un primer o segundo empleo con compañías locales y nacionales. Muchos estudiantes valoraron la oportunidad de "tener a las compañías en el patio de la Facultad".

UNA FERIA QUE ABRE CAMINOS. Estudiantes y empresas se encontraron en el patio de la Facultad de Ciencias Económicas. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO UNA FERIA QUE ABRE CAMINOS. Estudiantes y empresas se encontraron en el patio de la Facultad de Ciencias Económicas. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La SAT puso en funcionamiento dos nuevos pozos de agua potable en San Miguel de Tucumán

La SAT puso en funcionamiento dos nuevos pozos de agua potable en San Miguel de Tucumán

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
2

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
3

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
4

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
6

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Más Noticias
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

¿Cuál fue el motivo del escándalo?: qué dijo Gustavo Cordera hace 10 años

¿Cuál fue el motivo del escándalo?: qué dijo Gustavo Cordera hace 10 años

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

Comentarios