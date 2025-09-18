Secciones
Cuánto cobrarán los empleados de comercio con las escalas de septiembre

El convenio colectivo 130/75 fijó una suba del 6% escalonada y sumas extraordinarias de $ 40.000 hasta diciembre, con integración al componente básico a partir de enero 2026.

ACUERDO SALARIAL. Empleados de comercio perciben en septiembre el 1% adicional previsto en paritarias más la suma fija de $ 40.000. ACUERDO SALARIAL. Empleados de comercio perciben en septiembre el 1% adicional previsto en paritarias más la suma fija de $ 40.000. / ARCHIVO LA GACETA
18 Septiembre 2025

En septiembre entraron en vigencia las nuevas escalas salariales para los empleados de comercio. Estas retribuciones corresponden al acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), y las cámaras empresarias Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El convenio colectivo de trabajo 130/75 estableció un incremento del 6% sobre los salarios básicos vigentes tomando como referencia los valores de junio de 2025. La suba se aplica en seis etapas mensuales de 1% acumulativo, junto a una suma fija extraordinaria de $ 40.000.

Cómo se aplican los aumentos

El esquema de actualización salarial comenzó en julio con el 1% adicional, continuó en agosto y ahora se suma la tercera cuota en septiembre. El cronograma seguirá en octubre, noviembre y diciembre con subas del mismo porcentaje hasta completar el 6%.

En paralelo, la suma fija de $ 40.000 se abona desde julio hasta diciembre de 2025. Tiene carácter no remunerativo, aunque la cuota correspondiente a diciembre se incorporará al básico a partir de enero de 2026. De esta manera, los trabajadores recibirán tanto la suba porcentual como el adicional extraordinario.

Escalas salariales de septiembre

Las escalas vigentes muestran los básicos actualizados y la suma fija. Algunos de los principales valores de septiembre 2025 son:

- Maestranza A: $ 1.025.914 + $ 40.000

- Administrativo A: $ 1.037.062 + $ 40.000

- Administrativo F: $ 1.086.863 + $ 40.000

- Cajero C: $ 1.052.672 + $ 40.000

- Personal Auxiliar C: $ 1.072.740 + $ 40.000

- Vendedor D: $ 1.086.863 + $ 40.000

Estos montos corresponden al básico de convenio más la suma extraordinaria, lo que determina la remuneración mensual total.

Adicionales por función

El convenio colectivo también considera adicionales remunerativos específicos. Para septiembre, algunos de los principales valores son:

- Armado de vidrieras: $ 40.715,97

- Cajero A y C: $ 127.495,20

- Cajero B: $ 502.071,51

- Chofer más de 100 km: $ 122,25 por km

Estos conceptos se suman al sueldo básico de cada categoría y se abonan según las tareas desempeñadas.

Próximas actualizaciones

En lo que resta del año, el esquema de subas continuará con 1% mensual acumulativo hasta diciembre. Al mismo tiempo, la suma fija de $ 40.000 se seguirá percibiendo todos los meses.

La integración de ese monto al básico de convenio desde enero de 2026 marcará el inicio de un nuevo escenario de negociación entre Faecys y las cámaras empresarias previsto para el primer trimestre del próximo año.

Con este esquema, septiembre 2025 consolida la tercera etapa del aumento pactado en paritarias y mantiene el esquema de sumas extraordinarias que complementan los básicos del convenio colectivo.

