Ecocanje: la plaza Independencia se llenó de color y conciencia ambiental

Los tucumanos que se acercaron este miércoles a la plaza Independencia participaron del Ecocanje, una iniciativa del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT) destinada a generar conciencia ambiental. Durante la actividad, los vecinos entregaron botellas plásticas y, a cambio, recibieron plantines florales.
El presidente del EATT, Domingo Amaya, destacó la importancia de la actividad. “Dentro del Mes del Turismo, que coincide con la Primavera, promovemos acciones de turismo sostenible. Hoy, nuestra mascota Huayqui, el tapir que nos representa, abre su florería para tucumanos y visitantes. Estamos enseñando la importancia del reciclado y del cuidado de nuestro entorno”.
Por su parte, la vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva, remarcó la participación ciudadana y la educación ambiental. “Se ha tenido una respuesta muy positiva. Queremos contagiar este entusiasmo por el turismo sostenible y hacer de Tucumán un ejemplo de cuidado del medioambiente. Enseñamos cómo separar los residuos y por qué es importante preservar lo nuestro”.
Frías Silva también destacó el trabajo que realizan municipios y comunas de la provincia: “Cada vez hay más cooperativas dedicadas al reciclaje y a dar nueva vida a lo que antes considerábamos basura. Muchos municipios ya implementan compost y reutilización, mostrando un compromiso real con la sostenibilidad”.