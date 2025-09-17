Ecocanje: la plaza Independencia se llenó de color y conciencia ambiental

El presidente del EATT, Domingo Amaya, destacó la importancia de la actividad. “Dentro del Mes del Turismo, que coincide con la Primavera, promovemos acciones de turismo sostenible. Hoy, nuestra mascota Huayqui, el tapir que nos representa, abre su florería para tucumanos y visitantes. Estamos enseñando la importancia del reciclado y del cuidado de nuestro entorno”.