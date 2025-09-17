Secciones
SociedadActualidad

Ecocanje: la plaza Independencia se llenó de color y conciencia ambiental

Tucumanos entregaron botellas plásticas y recibieron a cambio plantines florales. La iniciativa del Ente Turismo.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Los tucumanos que se acercaron este miércoles a la plaza Independencia participaron del Ecocanje, una iniciativa del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT) destinada a generar conciencia ambiental. Durante la actividad, los vecinos entregaron botellas plásticas y, a cambio, recibieron plantines florales.

El presidente del EATT, Domingo Amaya, destacó la importancia de la actividad. “Dentro del Mes del Turismo, que coincide con la Primavera, promovemos acciones de turismo sostenible. Hoy, nuestra mascota Huayqui, el tapir que nos representa, abre su florería para tucumanos y visitantes. Estamos enseñando la importancia del reciclado y del cuidado de nuestro entorno”.

Ecocanje: la plaza Independencia se llenó de color y conciencia ambiental

Por su parte, la vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva, remarcó la participación ciudadana y la educación ambiental. “Se ha tenido una respuesta muy positiva. Queremos contagiar este entusiasmo por el turismo sostenible y hacer de Tucumán un ejemplo de cuidado del medioambiente. Enseñamos cómo separar los residuos y por qué es importante preservar lo nuestro”.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Frías Silva también destacó el trabajo que realizan municipios y comunas de la provincia: “Cada vez hay más cooperativas dedicadas al reciclaje y a dar nueva vida a lo que antes considerábamos basura. Muchos municipios ya implementan compost y reutilización, mostrando un compromiso real con la sostenibilidad”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
4

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
5

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
6

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Más Noticias
¿Cuál fue el motivo del escándalo?: qué dijo Gustavo Cordera hace 10 años

¿Cuál fue el motivo del escándalo?: qué dijo Gustavo Cordera hace 10 años

El cometa más antiguo que el Sol se acerca a la Tierra: qué significa su misteriosa visita

El cometa más antiguo que el Sol se acerca a la Tierra: qué significa su misteriosa visita

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El lado de la cama en el que dormimos podría revelar aspectos de nuestra personalidad

El lado de la cama en el que dormimos podría revelar aspectos de nuestra personalidad

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

Comentarios