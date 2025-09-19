Un procedimiento con un diente permitió que un hombre volviera a ver en Canadá

En la ciudad de Vancouver, Canadá, un hombre de 34 años llamado Brent Chapman recuperó la visión después de 20 años gracias a un procedimiento médico poco frecuente: la implantación de un diente en el ojo para sostener una lente. La operación, que puede parecer de ciencia ficción, tiene antecedentes en la década de 1960 y hoy se utiliza en casos de ceguera corneal severa.