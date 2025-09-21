Gen V regresó a Prime Video con su segunda temporada conectada a The Boys

La esperada segunda temporada de Gen V, la serie ambientada en el universo de The Boys, llegó el 17 de septiembre a Prime Video, disponible en más de 240 países y territorios. Los tres primeros episodios están disponibles desde el estreno, ofreciendo nuevas revelaciones que se conectan directamente con el capítulo final de la exitosa serie madre.
De qué trata la segunda temporada
En esta nueva entrega, las clases comienzan en la Universidad Godolkin mientras Estados Unidos se adapta al puño de hierro de Homelander. El nuevo y misterioso director de la universidad lanza un programa que promete hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Cate y Sam son celebrados como héroes, mientras que Marie, Jordan y Emma regresan a clases arrastrando meses de trauma y pérdidas.
Pero la vida estudiantil se ve interrumpida por una guerra entre humanos y Supes, dentro y fuera del campus. Además, el grupo descubre un programa secreto que se remonta a los orígenes de la Universidad Godolkin, cuyo alcance podría ser mucho mayor de lo que imaginan. Y, de alguna manera, Marie se encuentra en el centro de todos los acontecimientos.
El elenco y los protagonistas
La segunda temporada cuenta con Jaz Sinclair como Marie Moreau, Lizze Broadway como Emma Meyer, Maddie Phillips como Cate Dunlap, London Thor y Derek Luh como Jordan Li, Asa Germann como Sam Riordan, Sean Patrick Thomas como Polarity y Hamish Linklater en el papel del director Cipher.
Michele Fazekas lidera la serie como directora creativa y productora ejecutiva, acompañada por un equipo de productores ejecutivos que incluye a Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Ori Marmur, Thomas Schnauz, Steve Boyum y Brant Engelstein. Loreli Alanís, Gabriel Garcia y Jessica Chou actúan como coproductores ejecutivos.
Gen V es una producción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film, y promete expandir aún más el universo oscuro y satírico que conquistó a los fans de The Boys.