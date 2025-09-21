Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Gen V regresó a Prime Video con su segunda temporada conectada a The Boys

La serie tiene revelaciones que se conectan directamente con el capítulo final de "The Boys".

Gen V regresó a Prime Video con su segunda temporada conectada a The Boys
Hace 13 Min

La esperada segunda temporada de Gen V, la serie ambientada en el universo de The Boys, llegó el 17 de septiembre a Prime Video, disponible en más de 240 países y territorios. Los tres primeros episodios están disponibles desde el estreno, ofreciendo nuevas revelaciones que se conectan directamente con el capítulo final de la exitosa serie madre.

De qué trata la segunda temporada

En esta nueva entrega, las clases comienzan en la Universidad Godolkin mientras Estados Unidos se adapta al puño de hierro de Homelander. El nuevo y misterioso director de la universidad lanza un programa que promete hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Cate y Sam son celebrados como héroes, mientras que Marie, Jordan y Emma regresan a clases arrastrando meses de trauma y pérdidas.

Pero la vida estudiantil se ve interrumpida por una guerra entre humanos y Supes, dentro y fuera del campus. Además, el grupo descubre un programa secreto que se remonta a los orígenes de la Universidad Godolkin, cuyo alcance podría ser mucho mayor de lo que imaginan. Y, de alguna manera, Marie se encuentra en el centro de todos los acontecimientos.

El elenco y los protagonistas

La segunda temporada cuenta con Jaz Sinclair como Marie Moreau, Lizze Broadway como Emma Meyer, Maddie Phillips como Cate Dunlap, London Thor y Derek Luh como Jordan Li, Asa Germann como Sam Riordan, Sean Patrick Thomas como Polarity y Hamish Linklater en el papel del director Cipher.

Michele Fazekas lidera la serie como directora creativa y productora ejecutiva, acompañada por un equipo de productores ejecutivos que incluye a Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Ori Marmur, Thomas Schnauz, Steve Boyum y Brant Engelstein. Loreli Alanís, Gabriel Garcia y Jessica Chou actúan como coproductores ejecutivos.

Gen V es una producción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film, y promete expandir aún más el universo oscuro y satírico que conquistó a los fans de The Boys.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué deberán operar a Thiago Medina?: el ex Gran Hermano continúa grave

¿Por qué deberán operar a Thiago Medina?: el ex Gran Hermano continúa grave

El hijo de Yiya Murano explotó contra la serie de su madre y puso límites: “Se pudre todo”

El hijo de Yiya Murano explotó contra la serie de su madre y puso límites: “Se pudre todo”

La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

Ideal para el domingo: Hijack 1971, un thriller histórico basado en hechos reales

Ideal para el domingo: "Hijack 1971", un thriller histórico basado en hechos reales

“Mordiscos peligrosos”: 40 años del primer protagónico de Jim Carrey, ahora en Prime Video

“Mordiscos peligrosos”: 40 años del primer protagónico de Jim Carrey, ahora en Prime Video

Lo más popular
Las fuerzas del hielo
1

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre
2

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
3

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
4

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
5

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?
6

¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

Más Noticias
Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Las fuerzas del hielo

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Comentarios