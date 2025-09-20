El rincón de Jujuy que se convirtió en protagonista de la nueva serie de Netflix

Ubicado a casi 3.900 metros de altura, Susques, en Jujuy, se convirtió en el epicentro del rodaje de Las maldiciones, la miniserie protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani y Monna Antonópulos. Aunque la producción también recorrió otros pueblos jujeños como La Quiaca, Yavi, Santa Catalina y Puesto del Marqués, fue Susques el que concentró los desafíos más extremos y la esencia del paisaje que se integra a la trama.