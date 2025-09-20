El rincón de Jujuy que se convirtió en protagonista de la nueva serie de Netflix

Ubicado a casi 3.900 metros de altura, Susques, en Jujuy, se convirtió en el epicentro del rodaje de Las maldiciones, la miniserie protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani y Monna Antonópulos. Aunque la producción también recorrió otros pueblos jujeños como La Quiaca, Yavi, Santa Catalina y Puesto del Marqués, fue Susques el que concentró los desafíos más extremos y la esencia del paisaje que se integra a la trama.
La serie combina acción, suspenso político y drama familiar. La historia sigue a la hija del gobernador Fernando Rovira, interpretado por Sbaraglia, quien es secuestrada por su hombre de confianza, Román Sabaté (Gustavo Bassani), desatando una cadena de secretos que se remontan trece años atrás. La investigación revela intrigas vinculadas a la política, la herencia familiar y el manejo de recursos estratégicos como el litio, mientras los personajes navegan entre tensiones públicas y conflictos íntimos que ponen a prueba su lealtad y moral.
La historia que esconde Susques
Este pequeño pueblo del norte argentino, con 1.140 habitantes conocidos como susqueños, combina historia y tradición. Su cultura ancestral, vinculada a la minería y al comercio local, especialmente alrededor del litio, se refleja en la serie. La geografía extrema y el aislamiento del lugar potencian un estilo de vida único, que la producción buscó retratar en cada escena.
Gastronomía y tradiciones que se mantienen vivas
Aunque pequeño, Susques tiene una identidad cultural marcada por su gastronomía y festividades. Platos típicos del norte argentino, como la llama a la parrilla, la humita en chala y el locro, preparados con productos locales, se suman a celebraciones tradicionales donde vecinos y visitantes se reúnen para mantener vivas las costumbres transmitidas de generación en generación.
El estreno de Las maldiciones en Netflix llevará a Susques y a otros pueblos del norte argentino a más de 190 países. Sin embargo, más allá del alcance global, el verdadero atractivo del lugar radica en su paisaje, su historia y su cultura.