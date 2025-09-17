Economistas afirman que el superávit es condición necesaria, pero no "suficiente" para el crecimiento

En el plano actual, las proyecciones de crecimiento privado para 2024 se han recortado en las últimas semanas. Hace un mes, las estimaciones se ubicaban entre 4,2% y 4,5%, con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central como la proyección más optimista con un 5%. Sin embargo, hoy el REM ajustó su estimación al 4,4%, mientras que el resto de los pronósticos bajaron a un rango de entre 3,6% y 4%.