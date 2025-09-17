Secciones
“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Varios alumnos coinciden en que, más allá de las diferencias políticas, la calidad educativa y las condiciones de estudio deben ser prioridad.

Hace 2 Hs

La marcha federal universitaria, un reclamo que busca garantizar presupuesto y condiciones dignas para las casas de estudio del país, se realizará esta tarde. En medio de esta movilización, la opinión de los estudiantes tucumanos evidencia un abanico de posiciones, desde el apoyo al reclamo hasta la imposibilidad de participar por obligaciones académicas.

Julieta, estudiante, asegura a LA GACETA: “No voy a la marcha porque tengo parciales, pero siento que el reclamo es justo. Las universidades necesitan presupuesto y no debería recortarse”. Facundo, por su parte, coincide con la necesidad de protestar por salarios dignos. “El sector universitario y de la salud nunca fue bien pagado. Es correcto que los docentes reclamen, aunque la animosidad actual se dirige mucho contra el nuevo gobierno”.

Leila, estudiante de Psicología, destacó otro aspecto del conflicto: las condiciones de las facultades y el impacto de los paros en el cursado. “Los baños muchas veces están cerrados o sin agua, y la falta de clases afecta nuestro aprendizaje. Esto puede retrasar nuestro camino hacia el título, aunque tengo fe en que se llegue a un consenso”.

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Varios alumnos coinciden en que, más allá de las diferencias políticas, la calidad educativa y las condiciones de estudio deben ser prioridad. La suspensión de clases por paros, la escasez de recursos básicos y los salarios insuficientes para los docentes son problemas que atraviesan diariamente la vida universitaria y que impulsan la movilización estudiantil.

Aunque algunos no participen activamente de la marcha, existe un consenso general sobre la importancia de visibilizar las demandas del sector. Los estudiantes reclaman presupuesto adecuado, mejores condiciones y respeto por la educación como derecho, mientras equilibran la protesta con sus obligaciones académicas.

