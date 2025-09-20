“Culpa nuestra”: el desenlace de la trilogía española que todos esperan en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video estreno “Culpa nuestra”, la tercera y última película de la trilogía española que comenzó con Culpa mía (2023) y continuó con Culpa tuya (2024), todas dirigidas por Domingo González.
En esta última entrega, “la boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se vuelven a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?”
Quiénes actúan en esta tercera parte
Nicole Wallace y Gabriel Guevara retoman sus papeles como Noah y Nick, respectivamente. Completan el elenco Marta Hazas (Rafaella), Iván Sánchez (William), Eva Ruiz (Jenna), Víctor Varona (Lion), junto a Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade, Felipe Londoño y Fran Morcillo, aportando diversidad y profundidad a la historia.
“Culpa nuestra”, basada en las novelas de Mercedes Ron, esta disponible en Amazon Prime Video a partir del 16 de octubre, cerrando así la trilogía con un esperado desenlace que promete resolver las tensiones emocionales que marcaron a los protagonistas.