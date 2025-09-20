“Culpa nuestra”: el desenlace de la trilogía española que todos esperan en Amazon Prime Video

En esta última entrega, “la boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se vuelven a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?”