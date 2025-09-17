El show interminable de Messi en Miami: gol y asistencia para el triunfo contra Seattle Sounders

Lionel Messi volvió a brillar en la MLS con un gol y una asistencia en la victoria de Inter Miami 3-1 sobre Seattle Sounders en el Chase Stadium. El capitán tuvo revancha de la final perdida en la Leagues Cup y fue clave para que su equipo se meta en puestos de playoff. En el partido también se destacaron la presencia de Rodrigo De Paul como titular y el debut del joven Mateo Silvetti, que sumó sus primeros minutos.
El entrenador Javier Mascherano tuvo que improvisar ante la gran cantidad de bajas ofensivas y sorprendió al poner a Jordi Alba como extremo. Esa apuesta le dio rédito temprano: una presión de Yannick Bright permitió recuperar la pelota y Messi habilitó a Alba, que abrió el marcador con gran definición ante Stefan Frei. Poco después, la conexión con Sergio Busquets dejó al rosarino mano a mano, aunque su remate dio en el palo.
TREMENDA ASISTENCIA DE JORDI PARA EL GOL DE LIONEL.— Messismo (@Messismo10) September 17, 2025
pic.twitter.com/fGNCEAYEe1
Lejos de relajarse, Inter Miami siguió presionando y volvió a golpear antes del descanso. Bright robó en campo rival, Alba desbordó y envió un centro que Messi empujó para el 2-0. El dominio era total y en la segunda parte llegó la sentencia con un córner ejecutado por De Paul que Ian Fray conectó de cabeza. El descuento de Obed Vargas dio algo de suspenso, pero Frei evitó que Messi ampliara aún más la diferencia.
Con este triunfo, el argentino alcanzó los 20 goles en la temporada y sigue peleando la Bota de Oro de la MLS, apenas a uno de Sam Surridge, goleador de Nashville SC. Inter Miami subió al quinto puesto de la Conferencia Este con 49 puntos y aún tiene tres partidos pendientes, lo que mantiene viva la ilusión de pelear por la cima que ocupa Philadelphia Union con 57.
LA ASISTENCIA DE LIONEL PARA EL 1-0 DE INTER MIAMI.— Messismo (@Messismo10) September 17, 2025
pic.twitter.com/cwBhH7wziS
Un golpe a la racha del rival
Seattle, que llegaba invicto en sus últimos cinco partidos, sufrió un freno inesperado y continúa cuarto en la Conferencia Oeste con 45 unidades. Además, el triunfo tuvo sabor especial para Inter Miami porque vengó aquella final perdida frente al mismo rival en la Leagues Cup y lo dejó bien encaminado hacia los playoffs.