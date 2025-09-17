El show interminable de Messi en Miami: gol y asistencia para el triunfo contra Seattle Sounders

Lionel Messi volvió a brillar en la MLS con un gol y una asistencia en la victoria de Inter Miami 3-1 sobre Seattle Sounders en el Chase Stadium. El capitán tuvo revancha de la final perdida en la Leagues Cup y fue clave para que su equipo se meta en puestos de playoff. En el partido también se destacaron la presencia de Rodrigo De Paul como titular y el debut del joven Mateo Silvetti, que sumó sus primeros minutos.