Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo River vs Palmeiras por la Libertadores?

Bayern Múnich-Chelsea, Ajax-Inter, Liverpool-Atlético Madrid y PSG-Atalanta se enfrentan por la Champions League.

PRIMER CAPÍTULO. River Plate abrirá hoy su llave ante Palmeiras, por los cuartos de final de la Libertadores. PRIMER CAPÍTULO. River Plate abrirá hoy su llave ante Palmeiras, por los cuartos de final de la Libertadores. FOTO TOMADA DE X.COM/RIVERPLATE
Hace 1 Hs

La agenda de TV está repleta de fútbol, con partidos que se jugarán en simultáneo y que poblarán la grilla de programación. Desde temprano, la UEFA Champions League encabeza el listado con partidos por la primera fecha de la fase de grupos, mientras que por la tarde se suman la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y hasta un cruce por la Carabao Cup en Inglaterra.

La actividad arranca al mediodía con el choque entre Olympiakos y Pafos, que será transmitido a las 13 por ESPN 2. Media hora más tarde, Slavia Praga enfrentará a Bodo/Glimt, partido que se podrá ver por ESPN 3.

La gran atracción de la jornada llegará a las 16, con Bayern Múnich-Chelsea (ESPN) y Ajax-Inter (ESPN 2). También habrá acción en Inglaterra con el cruce entre Liverpool y Atlético Madrid (Fox Sports) y en Francia con un prometedor PSG-Atalanta (Fox Sports 2).

El fútbol argentino también tendrá su lugar destacado. A partir de las 18, por TyC Sports, se disputará el partido por cuartos de final de la Copa Argentina entre Newell’s y Belgrano.

Desde las 19, por la Copa Sudamericana, Bolívar recibirá a Atlético Mineiro (DSports) y a las 21.30, Independiente del Valle abrirá su llave ante Once Caldas, por ESPN 2. El plato fuerte vendrá de la mano de la Libertadores, con el primer capítulo del cruce por cuartos de final entre River Plate y Palmeiras, también desde las 21.30, pero por la pantalla de Fox Sports.

Agenda de TV y streaming del miércoles 17 de septiembre

Mundial de Atletismo

8: Tokyo 2027 (TyC Sports)

Campeonato Mundial Masculino de vóley

10: Eslovenia-Alemania (DSports)

10.30: Japón-Libia (DSports)

23: Brasil-Serbia (DSports 2)

23.30: Finlandia-Corea del Sur (DSports)

UEFA Champions League

13: Olympiakos-Pafos (ESPN 2)

13.30: Slavia Praga-Bodo/Glimt (ESPN 3)

16: Bayern Múnich-Chelsea (ESPN)

16: Ajax-Inter (ESPN 2)

16: Liverpool-Atlético Madrid (Fox Sports)

16: PSG-Atalanta (Fox Sports 2)

Carabao Cup

16: Swansea City-Nottingham Forest (Disney+)

Copa Argentina

18: Newells-Belgrano (TyC Sports)

POR LA SEMIS. Newell's, que viene de vencer a Atlético Tucumán, se cruzará ante Belgrano por la Copa Argentina. POR LA SEMIS. Newell's, que viene de vencer a Atlético Tucumán, se cruzará ante Belgrano por la Copa Argentina. FOTO TOMADA DE X.COM/NEWELLS

Copa Sudamericana

19: Bolívar-Atletico Mineiro (DSports)

21.30: Independiente del Valle-Once Caldas (ESPN 2)

MLB (Major League Baseball)

19.30: Detroit Tigers-Cleveland Guardians (Disney+)

Copa Libertadores

Cuartos de Final (Ida)

21.30: River Plate-Palmeiras (Fox Sports)

