Efemérides del 17 de septiembre: por qué hoy se celebra el Día del Profesor

- 2006 - KUN AGÜERO. El delantero argentino Sergio “Kun” Agüero debuta como titular en el Atlético de Madrid en la goleada por 4-1 como visitante ante Athletic Bilbao, en la que marcó el tercer gol del equipo “colchonero”, a los 19 minutos del segundo tiempo. El Kun había debutado en el equipo en la victoria por 1-0 ante el Racing de Santander el 27 de agosto de 2006, cuando entró a los 22 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Mista.