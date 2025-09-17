Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del 17 de septiembre: por qué hoy se celebra el Día del Profesor

Otros acontecimientos deportivos, políticos y del espectáculo también se conmemoran durante la jornada.

Por qué se celebra hoy el Día del Profesor Por qué se celebra hoy el Día del Profesor
Hace 2 Hs

Hoy, 17 de septiembre, Argentina celebra el Día del Profesor en conmemoración al fallecimiento de José Manuel Estrada. El escritor y orador argentino realizó importantes estudios sobre historia, educación y política y se desempeñó como docente en escuelas secundarias y universidades, en donde era un férreo defensor de la libertad de cátedra.

Fiestas por el Día del Estudiante: la UNT tendrá festejos del 19 al 21 de septiembre

Fiestas por el Día del Estudiante: la UNT tendrá festejos del 19 al 21 de septiembre

Por sus ideas, Estrada fue destituido de sus cargos en 1884, lo que causó un gran revuelo y repudio entre sus alumnos. De hecho, muchos fueron a su casa para homenajearlo y agradecerle por sus clases, a lo que el profesor respondió: “De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad”.

Falleció un 17 de septiembre de 1894, a los 52 años, víctima de una enfermedad. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta, donde su sepulcro fue declarado monumento histórico.

José Manuel Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894 José Manuel Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894

Efemérides del 17 de septiembre: ¿qué se conmemora hoy?

- 2000 - LIONEL MESSI. Luego de jugar en las divisiones infantiles de Newell 's Old Boys de Rosario, Lionel Messi llega a la ciudad de Barcelona acompañado por su padre para probarse en el Barcelona Fútbol Club, con el que se convirtió en astro mundial y lleva ganados 34 títulos, entre ellos diez de La Liga española, cuatro de la Liga de Campeones de Europa y seis títulos de la Copa del Rey.

- 1991 - GUNS N’ ROSES. La banda de hard rock Guns N’ Roses publica los álbumes Use Your Illusion I y II, que en conjunto superaron las 60 millones de copias vendidas en todo el mundo. La banda fundada por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin es considerada ícono global de la música y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

- 2006 - KUN AGÜERO. El delantero argentino Sergio “Kun” Agüero debuta como titular en el Atlético de Madrid en la goleada por 4-1 como visitante ante Athletic Bilbao, en la que marcó el tercer gol del equipo “colchonero”, a los 19 minutos del segundo tiempo. El Kun había debutado en el equipo en la victoria por 1-0 ante el Racing de Santander el 27 de agosto de 2006, cuando entró a los 22 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Mista.

- DIA DEL PSICOPEDAGOGO. Se celebra el Día Internacional del Psicopedagogo en conmemoración de la fecha de 1980 en la que falleció el epistemólogo y biólogo suizo Jean Piaget, destacado por sus aportes a la Pedagogía con sus estudios sobre la infancia y su teoría constructivista sobre el desarrollo de la inteligencia.

- 1980 - JEAN PIAGET. Muere en la ciudad suiza de Ginebra, a la edad de 84 años, el epistemólogo y biólogo Jean Piaget, reconocido por sus estudios sobre el pensamiento, el lenguaje y desarrollo intelectual de los niños.

- 1861 - BATALLA DE PAVÓN. Las tropas de la Confederación Argentina, al mando del general Justo José de Urquiza, son derrotadas por las fuerzas lideradas por el brigadier y gobernador bonaerense Bartolomé Mitre en la llamada Batalla de Pavón, librada a orillas del arroyo homónimo, en el sur de la provincia de Santa Fe.

- 2014 - CHINA ZORRILLA. Muere en Montevideo, a la edad de 92 años, la actriz. comediante y directora China Zorrilla (Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz), una de las personalidades artísticas más populares del Río de la Plata por su labor en cine, teatro y televisión. Ganó tres premios Cóndor de Plata y otros tantos Konex. En 2008, el gobierno de Francia la condecoró con la Legión de Honor en el grado de caballero.

- 1984 - HUGO GATTI. El arquero de Boca Juniors, Hugo Gatti, juega como número 9 en partido amistoso ante el Atlas de México disputado en el estadio Rat Cliff de Fresno (California, EEUU) que ganó el equipo xeneize por 2-1. “Tirame buenos centros y mirá lo que hago, vas a ver cómo se juega al fútbol. Atención, troncos, entró el maestro”, le dijo Gatti a su compañero Omar Porté al entrar a la cancha a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando reemplazó al lesionado José Berta.

- 1898 - MANUELA R. DE TERRERO. Muere en Londres, a la edad de 81 años, Manuela Robustiana Ortiz de Rosas de Terrero, quien cumplió una destacada labor durante la gestión de su padre, Juan Manuel Ortíz de Rosas, como gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina.

Temas ArgentinaEfemérides
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día del Maestro: quién fue Sarmiento y por qué se celebra este día en su honor

Día del Maestro: quién fue Sarmiento y por qué se celebra este día en su honor

Después del Día del Maestro, ¿será feriado el Día del Profesor en Argentina?

Después del Día del Maestro, ¿será feriado el Día del Profesor en Argentina?

Día Internacional del Chocolate: cuáles son las mejores variedades del mundo en 2025, según Taste Atlas

Día Internacional del Chocolate: cuáles son las mejores variedades del mundo en 2025, según Taste Atlas

Gustavo Cordera rompió el silencio: sus disculpas en el programa de Mario Pergolini

Gustavo Cordera rompió el silencio: sus disculpas en el programa de Mario Pergolini

Atentado del 9/11: la línea de tiempo del día más sangriento de la historia de Estados Unidos

Atentado del 9/11: la línea de tiempo del día más sangriento de la historia de Estados Unidos

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
3

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
4

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
5

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?
6

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Más Noticias
Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Comentarios