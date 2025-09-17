Efemérides del 17 de septiembre: por qué hoy se celebra el Día del Profesor

Hoy, 17 de septiembre, Argentina celebra el Día del Profesor en conmemoración al fallecimiento de José Manuel Estrada. El escritor y orador argentino realizó importantes estudios sobre historia, educación y política y se desempeñó como docente en escuelas secundarias y universidades, en donde era un férreo defensor de la libertad de cátedra.
Por sus ideas, Estrada fue destituido de sus cargos en 1884, lo que causó un gran revuelo y repudio entre sus alumnos. De hecho, muchos fueron a su casa para homenajearlo y agradecerle por sus clases, a lo que el profesor respondió: “De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad”.
Falleció un 17 de septiembre de 1894, a los 52 años, víctima de una enfermedad. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta, donde su sepulcro fue declarado monumento histórico.
Efemérides del 17 de septiembre: ¿qué se conmemora hoy?
- 2000 - LIONEL MESSI. Luego de jugar en las divisiones infantiles de Newell 's Old Boys de Rosario, Lionel Messi llega a la ciudad de Barcelona acompañado por su padre para probarse en el Barcelona Fútbol Club, con el que se convirtió en astro mundial y lleva ganados 34 títulos, entre ellos diez de La Liga española, cuatro de la Liga de Campeones de Europa y seis títulos de la Copa del Rey.
- 1991 - GUNS N’ ROSES. La banda de hard rock Guns N’ Roses publica los álbumes Use Your Illusion I y II, que en conjunto superaron las 60 millones de copias vendidas en todo el mundo. La banda fundada por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin es considerada ícono global de la música y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.
- 2006 - KUN AGÜERO. El delantero argentino Sergio “Kun” Agüero debuta como titular en el Atlético de Madrid en la goleada por 4-1 como visitante ante Athletic Bilbao, en la que marcó el tercer gol del equipo “colchonero”, a los 19 minutos del segundo tiempo. El Kun había debutado en el equipo en la victoria por 1-0 ante el Racing de Santander el 27 de agosto de 2006, cuando entró a los 22 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Mista.
- DIA DEL PSICOPEDAGOGO. Se celebra el Día Internacional del Psicopedagogo en conmemoración de la fecha de 1980 en la que falleció el epistemólogo y biólogo suizo Jean Piaget, destacado por sus aportes a la Pedagogía con sus estudios sobre la infancia y su teoría constructivista sobre el desarrollo de la inteligencia.
- 1980 - JEAN PIAGET. Muere en la ciudad suiza de Ginebra, a la edad de 84 años, el epistemólogo y biólogo Jean Piaget, reconocido por sus estudios sobre el pensamiento, el lenguaje y desarrollo intelectual de los niños.
- 1861 - BATALLA DE PAVÓN. Las tropas de la Confederación Argentina, al mando del general Justo José de Urquiza, son derrotadas por las fuerzas lideradas por el brigadier y gobernador bonaerense Bartolomé Mitre en la llamada Batalla de Pavón, librada a orillas del arroyo homónimo, en el sur de la provincia de Santa Fe.
- 2014 - CHINA ZORRILLA. Muere en Montevideo, a la edad de 92 años, la actriz. comediante y directora China Zorrilla (Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz), una de las personalidades artísticas más populares del Río de la Plata por su labor en cine, teatro y televisión. Ganó tres premios Cóndor de Plata y otros tantos Konex. En 2008, el gobierno de Francia la condecoró con la Legión de Honor en el grado de caballero.
- 1984 - HUGO GATTI. El arquero de Boca Juniors, Hugo Gatti, juega como número 9 en partido amistoso ante el Atlas de México disputado en el estadio Rat Cliff de Fresno (California, EEUU) que ganó el equipo xeneize por 2-1. “Tirame buenos centros y mirá lo que hago, vas a ver cómo se juega al fútbol. Atención, troncos, entró el maestro”, le dijo Gatti a su compañero Omar Porté al entrar a la cancha a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando reemplazó al lesionado José Berta.
- 1898 - MANUELA R. DE TERRERO. Muere en Londres, a la edad de 81 años, Manuela Robustiana Ortiz de Rosas de Terrero, quien cumplió una destacada labor durante la gestión de su padre, Juan Manuel Ortíz de Rosas, como gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina.