El lado de la cama en el que dormimos podría revelar aspectos de nuestra personalidad

Aquellos que no están de acuerdo con las coincidencias podrán afirmar sus creencias con un último estudio que destaca que el lado que escogemos de la cama no es accidental. Esta investigación fue conducida por Slumber Cloud, un servicio creado para mejorar la calidad de sueño, donde se analizaron las preferencias a la hora de descansar de más de 2000 estadounidenses y destacaron que el margen de la cama preferido estaba vinculado a la vez con ciertas particularidades de la personalidad de cada uno de ellos.