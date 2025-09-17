El lado de la cama en el que dormimos podría revelar aspectos de nuestra personalidad

Escoger el lado de la cama donde dormimos puede parecer un acto accidental y una simple coincidencia, simplemente el lugar que nos parezca llamativo o el que cumpla una serie de condiciones son razones más que convincentes para no dudar de nuestras elecciones. Sin embargo, nuestro lado preferido puede decir mucho más de nosotros de lo que pensamos, según una última investigación.
Aquellos que no están de acuerdo con las coincidencias podrán afirmar sus creencias con un último estudio que destaca que el lado que escogemos de la cama no es accidental. Esta investigación fue conducida por Slumber Cloud, un servicio creado para mejorar la calidad de sueño, donde se analizaron las preferencias a la hora de descansar de más de 2000 estadounidenses y destacaron que el margen de la cama preferido estaba vinculado a la vez con ciertas particularidades de la personalidad de cada uno de ellos.
¿Qué puede decir de nuestra personalidad el lado que escogemos para dormir?
Los resultados de la investigación fueron sorprendentes. Al analizar las preferencias de los participantes se dio cuenta que aquellos que elegían el lado izquierdo de la cama para dormir eran a la vez más dominantes de su parte izquierda del cerebro, por lo que a la vez implicaba que eran más imaginativos y creativos. Los resultados demostraron también que aquellos que dormían del aldo izquierdo preferían la música más clásica o de otros tiempos distintos al contemporáneo, a la vez que películas de drama y la cerveza.
Mientras que los investigadores revelaron que aquellos que dormían del lado derecho se demostraron más habilidosos en su lado derecho del cerebro, significando que su personalidad era más analítica y lógica. A la vez estas personas disfrutaban más el rock, las películas de acción y el vino.
Otros factores que influyen en la elección del lugar en que dormimos
Las investigaciones demostraron que existen otros factores que influyen en el lugar de la cama que escogemos además de la personalidad. De acuerdo con el estudio, un 40% de las personas elegía el lado de la cama que más sencillo les resultaba a la hora de acceder así como salir de allí, mientras que el otro 31% realizaba su decisión basada en las preferencias de su pareja. Un último 25% escogía este espacio porque les proporcionaba una mejor visión de la televisión.
Sin embargo, el estudio también destacó las razones por las cuales algunas personas sentían un malestar al despertarse, una especie de sensación de encontrarse en el lado incorrecto de la cama. Los investigadores demostraron que la persona promedio solo duerme seis horas y 22 minutos cada noche y las estadísticas empeoran al evidenciar que cerca de un cuarto de la población estadounidense, un 22%, solo descansa cuatro a cinco horas por noche.