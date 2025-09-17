El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Los tucumanos y tucumanas se enfrentarán hoy a una jornada inestable, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa nubosidad variable, el aumento de la temperatura y el ingreso de un frente que podría ocasionar precipitaciones durante la noche. La máxima llegaría a los 29 °C.
Tal como sucedió ayer, el cielo amaneció mayormente cubierto y con una nubosidad cercana al 90%. De hecho, en algunas zonas de la capital se registraron algunas gotas de manera aislada.
Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima fue de 19 °C, mientras que la visibilidad se vio reducida a cinco kilómetros. Los vientos fueron suaves del sector noroeste.
Se espera que durante la mañana la temperatura suba y hacia el mediodía alcance los 26 °C, mientras que la nubosidad se mantenga en un 50% y la humedad rondará el 60%. Los vientos serán suaves del sudeste. La sensación térmica llegaría hasta los 28 °C.
La máxima de 29 °C se alcanzará durante la siesta y la tarde, cuando la nubosidad y la humedad ronden el 60%. Los vientos serán suaves del sudoeste, mientras que la sensación térmica llegaría a los 30 °C.
Con la caída del sol el cielo seguirá cubierto, mientras que el SMN anticipa tormentas aisladas hasta pasada la medianoche. La temperatura bajará hasta los 18 °C. La nubosidad treparía hasta el 90% y la humedad hasta el 80%.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Para mañana, el SMN pronostica mucha nubosidad y una temperatura mínima de 20 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 31 °C. El viernes la nubosidad sería variable, con máximas de 33 °C y sin lluvias.