El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

La mínima fue de 19 °C. El cielo se mantendrá mayormente cubierto. No se descartan precipitaciones para la noche. El pronóstico.

¿VUELVEN LAS LLUVIAS? El SMN anuncia precipitaciones aisladas durante la noche de una jornada que será calurosa. ¿VUELVEN LAS LLUVIAS? El SMN anuncia precipitaciones aisladas durante la noche de una jornada que será calurosa. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Los tucumanos y tucumanas se enfrentarán hoy a una jornada inestable, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa nubosidad variable, el aumento de la temperatura y el ingreso de un frente que podría ocasionar precipitaciones durante la noche. La máxima llegaría a los 29 °C. 

Tal como sucedió ayer, el cielo amaneció mayormente cubierto y con una nubosidad cercana al 90%. De hecho, en algunas zonas de la capital se registraron algunas gotas de manera aislada. 

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima fue de 19 °C, mientras que la visibilidad se vio reducida a cinco kilómetros. Los vientos fueron suaves del sector noroeste. 

Se espera que durante la mañana la temperatura suba y hacia el mediodía alcance los 26 °C, mientras que la nubosidad se mantenga en un 50% y la humedad rondará el 60%. Los vientos serán suaves del sudeste. La sensación térmica llegaría hasta los 28 °C.  

La máxima de 29 °C se alcanzará durante la siesta y la tarde, cuando la nubosidad y la humedad ronden el 60%. Los vientos serán suaves del sudoeste, mientras que la sensación térmica llegaría a los 30 °C. 

Con la caída del sol el cielo seguirá cubierto, mientras que el SMN anticipa tormentas aisladas hasta pasada la medianoche. La temperatura bajará hasta los 18 °C. La nubosidad treparía hasta el 90% y la humedad hasta el 80%. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Para mañana, el SMN pronostica mucha nubosidad y una temperatura mínima de 20 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 31 °C. El viernes la nubosidad sería variable, con máximas de 33 °C y sin lluvias. 

