Santoral del 20 de septiembre: mártires coreanos, conversos y apóstoles de la caridad

Fe que cruza fronteras

En Vietnam, San Juan Carlos Cornay fue otro testigo de la fe que entregó su vida en el siglo XIX. En México, el Beato José María de Yermo y Parres se destacó por su labor social: fundó congregaciones y obras de caridad para los más necesitados, convencido de que la fe debía traducirse en acciones concretas. Y en España, Santo Francisco de Posadas, dominico cordobés, fue recordado por su predicación cercana y su humildad ejemplar.