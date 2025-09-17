Secciones
Cartas de lectores: respeten la democracia
Respecto de lo que dijo la senadora Sandra Mendoza de que este gobierno no llega o llegará a las elecciones de octubre de 2025, repudio totalmente como hombre democrático sus dichos de tinte especulador que viene haciendo el kirchnerismo hace años, vanagloriándose de que ellos son la única posibilidad de voto o salvadores. Siempre han hablado de derechos humanos, pero ellos son desestabilizadores de una democracia que ha costado miles de vidas. La Sra. Fernández de Kirchner, condenada por la justicia, sigue haciendo un circo en su departamento, cuando debería estar detenida en cualquier penal, como corresponde como cualquier ciudadano condenado; igual periodistas afines al kirchnerismo que sigan deseando el caos social, para luego aparecer ellos, como vi ya en el año 2001. No me gusta el gobierno  de Javier Milei y todo este escándalo que involucra a su hermana Karina, que la justicia también debería investigar y si es culpable, que pague; pero sí voy a defender la democracia como la mejor forma de gobierno, y que el presidente Milei termine su mandato como corresponde. Que el voto popular elija quién será su sucesor o si él mismo retomará un segundo período.

Fernando Esteban Saade 

fernandosaade77@gmail.com

