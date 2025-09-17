La jerarquización del lago San Miguel

Desde este fin de semana funcionan en el lago San Miguel nuevos vehículos acuáticos, en el marco del Plan de Recuperación y Manejo Integral del Lago San Miguel para jerarquizarlo y consolidarlo como un lugar de integración y esparcimiento. Se trata de 10 “bicilagos” con las cuales “estamos devolviéndoles todo lo que quedó en la memoria colectiva de la gente”, como señaló la intendenta Rossana Chahla. “Recuperamos el perilago, estamos recuperando nuestra flora, nuestra fauna. También estamos haciendo todo un trabajo en la isla; se han instalado dos fuentes y se agregará una tercera más, que tiene que ver con la oxigenación del agua. Pero también le damos una mirada artística, con luces a la noche, y vamos a iluminar el puente”, añadió.