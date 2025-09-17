La jerarquización del lago San Miguel

Desde este fin de semana funcionan en el lago San Miguel nuevos vehículos acuáticos, en el marco del Plan de Recuperación y Manejo Integral del Lago San Miguel para jerarquizarlo y consolidarlo como un lugar de integración y esparcimiento. Se trata de 10 “bicilagos” con las cuales “estamos devolviéndoles todo lo que quedó en la memoria colectiva de la gente”, como señaló la intendenta Rossana Chahla. “Recuperamos el perilago, estamos recuperando nuestra flora, nuestra fauna. También estamos haciendo todo un trabajo en la isla; se han instalado dos fuentes y se agregará una tercera más, que tiene que ver con la oxigenación del agua. Pero también le damos una mirada artística, con luces a la noche, y vamos a iluminar el puente”, añadió.
En el programa se contempla, según se informó, una limpieza profunda del lago: se retiraron 67.000 kilos de algas y residuos en la etapa inicial, y actualmente se extraen alrededor de 350 kilos diarios; retiro del antiguo puente deteriorado, que representaba un riesgo para la población; mantenimiento constante de algas; reforzamiento de cartelería educativa, con mensajes claros: “No arrojar residuos” y “Prohibido bañarse”; colocación de dos fuentes ornamentales en forma de flor, que oxigenan el agua y embellecen el paisaje; plantación de especies ornamentales en las islas, para brindar alimento y refugio a aves residentes y migratorias; y construcción de canteros con plantas atrayentes de mariposas. Además, cuidado de aves ornamentales: se registran actualmente 50 patos y 18 gansos residentes, en parte nacidos en el propio lago; y provisión semanal de alimento.
Se trata de una iniciativa que coincide con los objetivos planteados en 1961 por el entonces gobernador Celestino Gelsi durante la inauguración del espejo de agua, cuando dijo que el lago -largamente esperado desde 1908 con la construcción del parque- era “una atracción amable para el pueblo, en especial para las gentes modestas, que buscarán en su ámbito descansar de las fatigas del trabajo, ámbito de solaz y de muestras artísticas en la pintura, la danza y la música... El lago San Miguel es ya un orgullo para los tucumanos, mientras que el turista encontrará un atractivo para sus recuerdos de viaje”.
Ya entonces comenzó a proyectarse la Confitería del Lago, que sería habilitada en 1966 y duraría hasta fin de siglo. Fue demolida en los primeros años de este siglo. Ahora la intendenta promete gestionarla nuevamente.
El lago fue escenario de competencias de pesca infantil y cada tanto se habilitaron diferentes sistemas de botes para navegación. Tuvo momentos de amables competencias y mucho solaz y hasta períodos singulares como cuando hubo peces de colores. También hubo períodos de abandono, como se vio en el Día del Amigo, cuando quedó cubierto de basura.
Esta nueva propuesta municipal viene a poner las cosas en su lugar. Es de esperar que el mantenimiento y las iniciativas de cuidado sean la constante de este espacio de todos los tucumanos.