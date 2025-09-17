Secciones
La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena

Un encuentro con la belleza y la biodiversidad.

Hace 3 Hs

La Asociación Tucumana de Orquicultores (ATO) invita a la comunidad a disfrutar de la 22ª Exposición de Orquídeas, que se realizará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre en la Casa de la Cultura (Higueritas 1850, Yerba Buena).

La muestra abrirá en dos turnos por día: de 10 a 13 y de 17 a 20.30, con entrada libre y gratuita. Durante el evento se entregarán premios a los mejores ejemplares presentados.

En el marco de la exposición, se ofrecerán charlas especializadas:

Sábado 20, 11.30: generalidades en el juzgamiento de orquídeas, a cargo de Enrique Trangoni (Santa Fe).

Sábado 20, 17.30: aprendiendo a cultivar orquídeas (trasplantes), dictada por Antonio Corres (ATO).

Domingo 21, 17.30: orquídeas de hojas teretes, a cargo de Norma Giordano (ATO).

Viveros especializados

Además, participarán cuatro viveros especializados, que ofrecerán a la venta una amplia variedad de orquídeas para quienes deseen incorporarlas a sus colecciones.

La Asociación Tucumana de Orquicultores nació de la iniciativa de un grupo de entusiastas que buscaban un espacio común para compartir conocimientos sobre el cultivo de estas especies, promover la amistad y el respeto entre sus miembros, y resguardar la biodiversidad asegurando la supervivencia de ejemplares nativos y exóticos.

