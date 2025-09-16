“Nadie sale ileso tras ejercer el poder”: el Rompecabezas de Federico van Mameren

En la última emisión de Panorama Tucumano, Federico van Mameren abrió el programa con un editorial en el que trazó un análisis crítico sobre la relación entre poder y estrategia política en la Argentina actual.
El conductor comenzó citando a Nietzsche, quien planteaba que “el débil se endurece, el violento se ablanda y el prudente se vuelve imprudente”. Para Van Mameren, esa idea resume en gran parte lo que viven los tucumanos y, más ampliamente, los argentinos: “También podríamos agregar que se enriquecen. El poder quizá sea tan difícil de entender que, muchas veces, quienes lo administran no saben qué tienen en la mano ni qué hacer con él”.
En esa línea, advirtió que nadie sale ileso tras ejercer el poder. Señaló que el presidente Javier Milei “algo de embriaguez de poder tuvo” y que cometió errores estratégicos. “Era solo una elección de legisladores porteños, pero se equivocó. Muchos votos perdidos son de personas que lo habían acompañado con ilusión hace apenas dos años”, afirmó.
El periodista también cuestionó la agresividad en el discurso político y la confusión generada por la estrategia oficial en redes sociales, donde “hacer que muchos hablen por él no quitó confusión”. Recordó, además, que quienes ocupan cargos tienen una responsabilidad mayor: “El pueblo argentino no es zonzo. En estos años envió un mensaje claro: defenderá la democracia a como dé lugar, y esa convicción se sostiene”.
Sobre la cadena nacional de la noche anterior, Van Mameren observó un contraste llamativo. “Se tergiversó todo como mensaje político. Se mostraron los principales rasgos del presupuesto 2026, pero era otro presidente, con otro tono de voz: sin agravios, llamando diputados a los diputados y senadores a los senadores. ¿Cuál Milei es el real?”, se preguntó.
Para el conductor, los dos años que restan de mandato serán decisivos: Milei deberá trabajar en recuperar la confianza perdida. “Prometió cambios, y esos cambios están en el presupuesto del año que viene. Llegó la hora de construir confianza, y será él quien deba encontrar el camino”.
Van Mameren cerró su editorial con una cita de Octavio Paz: “El poder no tiene suficiente poder”. Una reflexión que, según dijo, deberían comprender todos los líderes políticos.