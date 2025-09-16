“Nadie sale ileso tras ejercer el poder”: el Rompecabezas de Federico van Mameren

El conductor comenzó citando a Nietzsche, quien planteaba que “el débil se endurece, el violento se ablanda y el prudente se vuelve imprudente”. Para Van Mameren, esa idea resume en gran parte lo que viven los tucumanos y, más ampliamente, los argentinos: “También podríamos agregar que se enriquecen. El poder quizá sea tan difícil de entender que, muchas veces, quienes lo administran no saben qué tienen en la mano ni qué hacer con él”.