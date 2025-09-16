Secciones
La Policía Federal secuestró más de cinco kilos de marihuana en 7 de Abril

La droga se encontraba oculta entre encomiendas transportadas en un vehículo de carga.

Hace 2 Hs

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) hallaron más de cinco kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la localidad de 7 de Abril. La droga se encontraba oculta en cuatro cajas medianas y fue valuado en más de $20 millones.

El hecho ocurrió durante los controles a empresas de transporte de encomiendas. El paquete tenía como destino final la provincia de Córdoba.

El procedimiento fue llevado a cabo por la División Antidrogas Tucumán, y contó con la intervención del can detector “Rocco”.

El Juzgado Federal de Tucumán intervino en la causa, que dispuso la profundización de la investigación para determinar los responsables del envío y si forman parte de una organización delictiva.

