Secciones
CulturaArte y cultura

Exposición: “La libertad del alma”, en Círculo del Magisterio
TRIBUTO AL PAPA. Héctor Amaya retrató a León XIV. TRIBUTO AL PAPA. Héctor Amaya retrató a León XIV.
Hace 4 Hs

El movimiento cultural “Unidos por el arte” inaugurará esta tarde, a las 19.30 y en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25) la exposición de obras plásticas de Héctor Amaya. La entrada es libre y gratuita, lo que no sólo democratiza el acceso a la cultura, sino que invita a todos a disfrutar de esta enriquecedora experiencia, anuncia el organizador de la actividad, Rubens Díaz Camacho.

La muestra está titulada “La libertad del alma”, y consiste en recreaciones pictóricas de emblemáticos paisajes urbanos, entre los cuales se destacan la Casa Obispo Colombres, el Salón de la Jura de la Independencia, la Casa Histórica, la estatua de la Libertad, y la iglesia Catedral, entre otros íconos que representan la esencia de nuestra ciudad. Además, el artista incluye en sus creaciones cuadros de flores, caballos y diversos paisajes, así como un retrato alegórico del Papa León XIV. Esta fusión de elementos locales y universales garantiza una experiencia visual que busca resonar dentro del espectador.

De la inauguración participarán además el escritor Daniel Posse, el grupo folclórico Los Mayas y los músicos Tiago Díaz Camacho y Gabriel Albornoz, con un repertorio latinoamericano que “pretende vincularse con el sentido de pertenencia y orgullo local”, según el conductor del proyecto pensado “en pro de la creatividad y el apoyo a artistas tucumanos con la idea de la autogestión”.

La exhibición estará disponible hasta el lunes 22, en conmemoración de los 120 años de El Círculo del Magisterio, un hito que no sólo celebra su longeva historia, sino que también resalta la rica y arraigada tradición cultural que tiene la institución dentro de la comunidad tucumana.

Temas Museo Casa Histórica de la IndependenciaLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Santander becará a latinoamericanos para el curso de innovación e IA en Madrid
1

Santander becará a latinoamericanos para el curso de innovación e IA en Madrid

Feliz 21 de Septiembre: una guía de fiestas estudiantiles para festejar en Tucumán
2

Feliz 21 de Septiembre: una guía de fiestas estudiantiles para festejar en Tucumán

Con charlas y stands, vuelve la Feria de Empresas a Ciencias Económicas de la UNT
3

Con charlas y stands, vuelve la Feria de Empresas a Ciencias Económicas de la UNT

Sumate al Festival Esquinas 2.0 con entrada libre y homenajeá la cultura urbana
4

Sumate al Festival Esquinas 2.0 con entrada libre y homenajeá la cultura urbana

Cuánto más ganan los profesionales en la Argentina respecto de los que no lo son
5

Cuánto más ganan los profesionales en la Argentina respecto de los que no lo son

Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores
6

Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores

Más Noticias
Cristina Kirchner, tras el discurso de Javier Milei: El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111

Cristina Kirchner, tras el discurso de Javier Milei: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111"

Impulsado por Atlético Tucumán, podría nacer el barrio 25 de Mayo en Villa 9 de Julio

Impulsado por Atlético Tucumán, podría nacer el barrio 25 de Mayo en Villa 9 de Julio

Atlético-River y el problema del Monumental: propiedades en venta y quejas por violencia y vandalismo

Atlético-River y el problema del Monumental: propiedades en venta y quejas por violencia y vandalismo

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Comentarios