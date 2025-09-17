Exposición: “La libertad del alma”, en Círculo del Magisterio

El movimiento cultural “Unidos por el arte” inaugurará esta tarde, a las 19.30 y en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25) la exposición de obras plásticas de Héctor Amaya. La entrada es libre y gratuita, lo que no sólo democratiza el acceso a la cultura, sino que invita a todos a disfrutar de esta enriquecedora experiencia, anuncia el organizador de la actividad, Rubens Díaz Camacho.
La muestra está titulada “La libertad del alma”, y consiste en recreaciones pictóricas de emblemáticos paisajes urbanos, entre los cuales se destacan la Casa Obispo Colombres, el Salón de la Jura de la Independencia, la Casa Histórica, la estatua de la Libertad, y la iglesia Catedral, entre otros íconos que representan la esencia de nuestra ciudad. Además, el artista incluye en sus creaciones cuadros de flores, caballos y diversos paisajes, así como un retrato alegórico del Papa León XIV. Esta fusión de elementos locales y universales garantiza una experiencia visual que busca resonar dentro del espectador.
De la inauguración participarán además el escritor Daniel Posse, el grupo folclórico Los Mayas y los músicos Tiago Díaz Camacho y Gabriel Albornoz, con un repertorio latinoamericano que “pretende vincularse con el sentido de pertenencia y orgullo local”, según el conductor del proyecto pensado “en pro de la creatividad y el apoyo a artistas tucumanos con la idea de la autogestión”.
La exhibición estará disponible hasta el lunes 22, en conmemoración de los 120 años de El Círculo del Magisterio, un hito que no sólo celebra su longeva historia, sino que también resalta la rica y arraigada tradición cultural que tiene la institución dentro de la comunidad tucumana.