Exposición: “La libertad del alma”, en Círculo del Magisterio

La muestra está titulada “La libertad del alma”, y consiste en recreaciones pictóricas de emblemáticos paisajes urbanos, entre los cuales se destacan la Casa Obispo Colombres, el Salón de la Jura de la Independencia, la Casa Histórica, la estatua de la Libertad, y la iglesia Catedral, entre otros íconos que representan la esencia de nuestra ciudad. Además, el artista incluye en sus creaciones cuadros de flores, caballos y diversos paisajes, así como un retrato alegórico del Papa León XIV. Esta fusión de elementos locales y universales garantiza una experiencia visual que busca resonar dentro del espectador.