Proyectarán “Sombrero de copa” en la sala Hynes O’Connor
DÚO DANZARÍN. Los inolvidables Astaire y Rogers. DÚO DANZARÍN. Los inolvidables Astaire y Rogers.
Una de las grandes películas musicales norteamericanas es “Sombrero de copa”, considerada en 1990 “cultural, histórica y estéticamente significativa” por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y -por lo tanto- seleccionada para su preservación en el National Film Registry.

Estrenada en 1935, con dirección de Mark Sandrich, música y letra de Irving Berlin, guión de Allan Scott y Dwight Taylory con Fred Astaire y Ginger Rogers (quienes conformaron el dúo de bailarines por excelencia en este género) en los papeles principales, el tiempo la instaló entre las producciones más populares de todos los tiempos. Entre las canciones más reproducidas están la que le da título al filme, “White tie and tails” y “Cheek to cheek”.

La historia gira alrededor de un bailarín americano, Jerry Travers, quien llega a Londres para protagonizar un espectáculo producido por Horace Hardwick. Mientras practica un número en su habitación del hotel, despierta a Dale Tremont que se hospeda en el piso de abajo. Ella se queja y al instante, él se enamora perdidamente de la joven, que lo confunde con el esposo de su amiga, en el comienzo de una serie de equívocos que continuarán hasta el final de la película. Fue nominada a cuatro premios Oscar, pero no ganó ninguno.

Esta célebre realización es la elegida para la proyección de esta semana en el ciclo de cine debate La Calesita, que tendrá lugar desde las 20 en la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), con entrada libre y gratuita. La propuesta se enmarca dentro de la agenda del Septiembre Musical.

Temas Estados Unidos de AméricaSeptiembre Musical
