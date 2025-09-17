Proyectarán “Sombrero de copa” en la sala Hynes O’Connor

La historia gira alrededor de un bailarín americano, Jerry Travers, quien llega a Londres para protagonizar un espectáculo producido por Horace Hardwick. Mientras practica un número en su habitación del hotel, despierta a Dale Tremont que se hospeda en el piso de abajo. Ella se queja y al instante, él se enamora perdidamente de la joven, que lo confunde con el esposo de su amiga, en el comienzo de una serie de equívocos que continuarán hasta el final de la película. Fue nominada a cuatro premios Oscar, pero no ganó ninguno.