Teatro: “La dama pálida” recorrerá el Museo Casa Padilla

Esta tarde, desde las 15 y con entrada libre y gratuita en el Museo Casa Padilla (25 de Mayo 36) el elenco de la Fundación Suma presentará un ensayo abierto de esta propuesta, próxima a estrenarse en su sala de Monteros. “El texto nos lleva a vivir un momento de la vida de la condesa sangrienta en un montaje minimalista como marco idóneo para disfrutar de puro teatro de texto, con el que los actores transmiten al público el viaje psicológico tan brutal que han realizado y sobre el que sustenta la obra”, se anticipa.