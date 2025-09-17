Secciones
Teatro: “La dama pálida” recorrerá el Museo Casa Padilla

El grupo de la Fundación SUMA hace su versión escénica de la novela de Peloche Hernández.

ENSAYO ABIERTO. "La dama pálida" evoca a una duquesa asesina.
Hace 5 Hs

La vida de la condesa húngara Isabel Báthory de Ecsed terminó en una celda oscura y húmeda en 1614, cuando tenía 54 años. Su caída en desgracia no fue fruto de intrigas palaciegas, sino de la condena recibida como torturadora y asesina en serie de cientos de niñas y mujeres entre 1590 y 1610, junto a cuatro de sus sirvientes, quienes fueron ejecutados.

Su historia es desarrollada en la obra teatral “La dama pálida”, versión escénica de la novela homónima del español Mario Peloche Hernández, en la que aborda a seres atormentados en su búsqueda delirante de la juventud eterna.

Esta tarde, desde las 15 y con entrada libre y gratuita en el Museo Casa Padilla (25 de Mayo 36) el elenco de la Fundación Suma presentará un ensayo abierto de esta propuesta, próxima a estrenarse en su sala de Monteros. “El texto nos lleva a vivir un momento de la vida de la condesa sangrienta en un montaje minimalista como marco idóneo para disfrutar de puro teatro de texto, con el que los actores transmiten al público el viaje psicológico tan brutal que han realizado y sobre el que sustenta la obra”, se anticipa.

El elenco está integrado por Agustina Robledo, Álvaro Contar, Virginia Marder, Sebastihan de León, Carlos Juárez, Javier Jiménez,  Norma Cañizares, Fernando Pineda, Carolina Verón, Lionel Torino y Damián Pedraza. De León tiene a su cargo la dirección general, con escenografía de Mario Peñalba y diseño musical de Gonzalo Ferreira.

