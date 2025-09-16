Jujuy: incautan más de 10 kilos de cocaína y marihuana y más de 225 kilos de hojas de coca

En la provincia de Jujuy, efectivos de Gendarmería Nacional llevaron a cabo dos procedimientos que terminaron con el secuestro de más de 10 kilos de estupefacientes (cocaína y marihuana) y más de 225 kilos de hojas de coca en estado natural.
Cocaína y marihuana abandonadas en Tumbaya
El primer operativo tuvo lugar en el departamento de Tumbaya, cuando personal de la Sección “Humahuaca” del Escuadrón 53 “Jujuy” realizaba controles sobre la Ruta Nacional Nº 52, a la altura del kilómetro 52, en el paraje Ronqui Angosto.
Los gendarmes observaron que un vehículo realizó una maniobra evasiva en “U” antes de llegar al puesto de control y arrojó un objeto durante su huida.
Tras un rastrillaje en la zona, los uniformados encontraron un bolso con diez paquetes en su interior. Con autorización de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, se realizaron las pruebas de campo Narcotest, confirmando que siete de los paquetes contenían cocaína (7,148 kg) y los tres restantes marihuana (3,124 kg).
Secuestro de 225 kilos de hojas de coca en la Ruta 9
En un segundo procedimiento, personal de la Sección “Volcán” detuvo la marcha de un vehículo particular sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 1.732.
Al inspeccionar el rodado, los gendarmes detectaron un fuerte olor característico y hallaron seis bultos con hojas de coca en estado natural. El pesaje arrojó un total de 225,1 kilos.
Intervención judicial
La Fiscalía dispuso el secuestro de las sustancias y de la mercadería, en el marco de la Ley 23.737 (estupefacientes) y de la Ley 22.415 “Código Aduanero”, respectivamente.
Estos procedimientos forman parte de los operativos permanentes de Gendarmería en el norte del país para combatir el narcotráfico y el contrabando.