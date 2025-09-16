Banco Macro S.A. comunica que el día 01/09 publicó y/o remitió una comunicación denominada "Hoja de Beneficios / Tucumán" para el corriente mes de Septiembre, y en la pieza se mencionaron varios beneficios. Informamos que en esta oportunidad -para el corriente mes- el beneficio en Supermercados Jumbo y Vea para los días Miércoles, no estará disponible con las características mencionadas.