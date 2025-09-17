Efemérides del sábado 17 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En homenaje al fallecimiento del profesor, escritor y político José Manuel Estrada, se decidió elegir el 17 de septiembre como fecha para conmemorar en Argentina el Día del Profesor, una efemérides creada para destacar la labor de los docentes del nivel secundario, terciario y de universidades.
El 17 de septiembre de 1894, el orador argentino, que se declaraba públicamente en oposición al liberalismo y el laicismo a inicios de los 80, falleció en Paraguay, país en el que vivía desde 1891 con el cargo de embajador plenipotenciario. Sus restos fueron velados en la Catedral Metropolitana, y en la actualidad descansan en el cementerio de Recoleta, donde se declaró a su sepulcro Monumento Histórico. Entre las obras más destacadas de Estrada se encuentran "El catolicismo y la democracia" y el "Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII", entre otras. Asimismo, también se desempeñó como diputado nacional por la Unión Católica, titular de la cátedra de Instrucción Cívica y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.
En tanto, el 17 de septiembre de 2000, Lionel Messi, de entonces 13 años y 1,48 metro de altura, pisaba por primera vez Barcelona con la ilusión de pasar las pruebas y ser fichado por el club catalán. Con él viajaron su padre Jorge Messi y su agente Fabián Soldini, y se instalaron en el Hotel Plaza durante varias semanas.
Efemérides 17 de septiembre
Día del Profesor (en Argentina)
1674 – Muere Pedro Menéndez de Avilés, conquistador de Florida.
1683 – El científico holandés Antonie van Leeuwenhoek es el primero en informar sobre la existencia de bacterias
1787 – Los congresistas firman la Constitución de los Estados Unidos.
1791 – Muere Tomás de Iriarte, poeta, fabulista y filólogo español.
1861 – Batalla de Pavón: Mitre vence a la infantería de Urquiza, cumpliendo la orden de reprimir Buenos Aires.
1869 – Durante la presidencia de Domingo Sarmiento, finaliza el primer censo nacional argentino.
1894 – Muere José Manuel Estrada, orador, periodista e historiador.
1939 – El Ejército Rojo de la URSS invade Polonia.
1944 – II Guerra Mundial: Comienza la batalla de Arnhemm (Holanda), que duró hasta el día 25 y en la que murieron más de 1.400 soldados, última victoria del Ejército alemán.
1948 – Asesinan al Conde Folke Bernadotte, mediador por Palestina ante las Naciones Unidas.
1962 – Nace Baz Luhrmann, cineasta australiano.
1965 – Nace Bryan Singer, cineasta estadounidense.
1965 – Nace Kyle Chandler, actor estadounidense.
1964 – Se inaugura el Museo de Antropología de México.
1978 – El presidente egipcio, Anwar as Sadat, y el primer ministro israeli, Menajem Beguin, firman en Camp David dos acuerdos para la paz en Oriente Medio.
1980 – Un comando ajusticia al dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle en el Paraguay.
1991 – La Asamblea General admite a Corea del Norte, Corea del Sur, Micronesia, las Islas Marsahall, Estonia, Letonia y Lituania como miembros de la ONU.
1991 – Se publica en Internet la primera versión del kernel Linux.
1994 – Muere Karl Raimund Popper, filósofo y profesor nacido en Austria, luego nacionalizado británico.
2001 – Lionel Messi ingresa en el Barcelona
2011 – El movimiento Occupy Wall Street comienza en el Zuccotti Park de la ciudad de Nueva York.
2014 – Muere China Zorrilla, actriz uruguaya.
2015 – Muere Pablo Rieznik, político, profesor universitario e investigador argentino.