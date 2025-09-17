Efemérides del sábado 17 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 17 de septiembre de 1894, el orador argentino, que se declaraba públicamente en oposición al liberalismo y el laicismo a inicios de los 80, falleció en Paraguay, país en el que vivía desde 1891 con el cargo de embajador plenipotenciario. Sus restos fueron velados en la Catedral Metropolitana, y en la actualidad descansan en el cementerio de Recoleta, donde se declaró a su sepulcro Monumento Histórico. Entre las obras más destacadas de Estrada se encuentran "El catolicismo y la democracia" y el "Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII", entre otras. Asimismo, también se desempeñó como diputado nacional por la Unión Católica, titular de la cátedra de Instrucción Cívica y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.