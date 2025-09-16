Esta noche, Panorama Tucumano recibe a Lisandro Catalán

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, tendrá invitados de peso para abordar la agenda política y electoral del país. En el piso estará Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior del gobierno nacional, quien dialogará sobre la gestión política a nivel federal y los desafíos que enfrenta la administración central.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Panorama Tucumano fue el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y desde entonces se mantiene como protagonista de la agenda periodística. Podés verlo desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).