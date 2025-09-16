Esta noche, Panorama Tucumano recibe a Lisandro Catalán

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, tendrá invitados de peso para abordar la agenda política y electoral del país. En el piso estará Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior del gobierno nacional, quien dialogará sobre la gestión política a nivel federal y los desafíos que enfrenta la administración central.