Esta noche, Panorama Tucumano recibe a Lisandro Catalán

Todos los detalles que no te podés perder esta noche.

PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio. PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ.
Hace 53 Min

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, tendrá invitados de peso para abordar la agenda política y electoral del país. En el piso estará Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior del gobierno nacional, quien dialogará sobre la gestión política a nivel federal y los desafíos que enfrenta la administración central.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Panorama Tucumano fue el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y desde entonces se mantiene como protagonista de la agenda periodística. Podés verlo desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

