La Policía frustró un posible robo a una sucursal del Banco Macro en Tucumán

Un rápido accionar policial permitió frustrar lo que pudo haber sido un robo a un banco de la Capital tucumana. Este martes por la mañana, personal de la Dirección General de Prevención Ciudadana detuvo a dos hombres que habían robado 12 juegos de llaves de cajeros automáticos del Banco Macro.
El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando el Sistema Integral de Emergencias 911 alertó a la Patrulla Motorizada Capital sobre un ilícito en la intersección de calle Lamadrid y avenida Colón. Dos sujetos, a bordo de una motocicleta, rompieron la ventanilla de una camioneta Ford y se dieron a la fuga con una cartera.
El comisario Carlos Chaparro, jefe de la Patrulla Motorizada, relató lo sucedido: “El equipo afectado a la jurisdicción de la Seccional 3° fue notificado del hecho y de inmediato se montó un operativo cerrojo. Los sospechosos fueron identificados en calles Próspero Mena y General Paz, iniciándose un seguimiento que finalizó en Lamadrid al 1700, donde fueron atrapados”.
Durante el procedimiento se secuestraron la motocicleta utilizada y los dos cascos que portaban los acusados. Además, se dio intervención a la unidad fiscal, que dispuso la aprehensión de los implicados.
Chaparro confirmó también la recuperación del botín: “Supimos que la cartera verde robada a la víctima había sido escondida en las inmediaciones. Al hallarla, en su interior se encontraron 12 juegos de llaves correspondientes a cajeros automáticos del Banco Macro de la Capital”.