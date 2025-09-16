La Policía frustró un posible robo a una sucursal del Banco Macro en Tucumán

El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando el Sistema Integral de Emergencias 911 alertó a la Patrulla Motorizada Capital sobre un ilícito en la intersección de calle Lamadrid y avenida Colón. Dos sujetos, a bordo de una motocicleta, rompieron la ventanilla de una camioneta Ford y se dieron a la fuga con una cartera.