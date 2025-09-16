La Quiniela de Tucumán va por su cuarta certificación de IRAM

La Caja Popular de Ahorros obtuvo este martes la recomendación del auditor de IRAM respecto de la recertificación del sistema de la gestión de la calidad de Quiniela según la norma ISO 9001:2015 para el siguiente alcance: "Captación y cierre de apuestas, planificación y Realización de actos de sorteo de la Quiniela de Tucumán. Comunicación de los resultados del sorteo de la Quiniela de Tucumán al público. Liquidación de las comisiones a las agencias y subagencias de la Quiniela de Tucumán".
La norma ISO 9001:2015 es una norma para la gestión de la calidad reconocida mundialmente que ayuda a todas las organizaciones de todos los tamaños y sectores a mejorar su desempeño, cumplir las expectativas de los clientes y demostrar su compromiso con la calidad.
Con más de un millón de certificados emitidos a organizaciones de 189 países, ISO 9001 es la norma de gestión de calidad más utilizada en el mundo.
"De esta manera, la Caja Popular de Ahorros desde el año 2022 renueva su compromiso con la transparencia y confiabilidad al usuario apostador y al resto de la cadena de valor, comprometiéndose con la mejora continua", indicó la institución en un comunicado.
"La CPA es la responsable de la explotación y regulación de los juegos de azar, mediante los cuales se destinan fondos que contribuyen al bienestar de toda la sociedad", agregó.