La Quiniela de Tucumán va por su cuarta certificación de IRAM

La Caja Popular de Ahorros obtuvo este martes la recomendación del auditor de IRAM respecto de la recertificación del sistema de la gestión de la calidad de Quiniela según la norma ISO 9001:2015 para el siguiente alcance: "Captación y cierre de apuestas, planificación y Realización de actos de sorteo de la Quiniela de Tucumán. Comunicación de los resultados del sorteo de la Quiniela de Tucumán al público. Liquidación de las comisiones a las agencias y subagencias de la Quiniela de Tucumán".