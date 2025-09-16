Envidiosa 3 llega a Netflix: Cuándo se podrá ver y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

La historia de Envidiosa gira en torno a Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, una mujer que atraviesa una crisis existencial al cumplir los 40 años. En la primera temporada, la protagonista decide replantearse su relación de pareja y su lugar en el mundo, mientras observa cómo sus amigas avanzan en sus vidas con matrimonios e hijos. Mientras que en la segunda temporada, la protagonista se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones, entre nuevas relaciones, desafíos personales y una búsqueda por estabilidad emocional.